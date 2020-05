ZUS przyznał zwolnienia ze składek - decyzje już dziś na kontach PUE ZUS

ZUS przyznał zwolnienia ze składek na ok 1,5 mld złotych

Dzisiaj na kontach płatników składek będą widoczne akceptacje 792 409 wniosków o zwolnienie ze składek za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok 1,5 mld. ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. Do przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło już około 438 mln złotych. Tylko we wtorek na konta przelano ponad 51,3 mln złotych.

- Wniosków o zwolnienie ze składek jest bardzo dużo. To nowe, dotychczas nierozpatrywane przez nas wnioski, więc nasz system do automatycznego przetwarzania dokumentów musiał zostać dostosowany do ich „obrabiania”. Jednak od dzisiaj decyzje będą się sukcesywnie pojawiały na kontach PUE ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wiem, że przedsiębiorcy są zniecierpliwieni, my naprawdę cały czas pracujemy nad tym żeby decyzje były widoczne szybciej, ale proszę wierzyć, że tego się nie da zrobić jednym kliknięciem. – przekonuje Kowalska-Matis.

Kto może otrzymać zwolnienie?

Rzeczniczka przypomina, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 Przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.