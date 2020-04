Tarcza antykryzysowa 2.0 - jakie zmiany wprowadza?

Większa ochrona pracowników i wsparcie pracodawców. Zmiany w tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej ma jeden zasadniczy cel – objęcie wsparciem jeszcze większej liczby przedsiębiorców i ochrona jeszcze większej liczby miejsc pracy. Co się zmieniło? Przypominamy najważniejsze zmiany.

Pożyczka dla jeszcze mniejszych

Jedna ze zmian dotyczy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poszerzono krąg firm, które mogą skorzystać z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników. Pożyczka wraz z odsetkami dalej ulega umorzeniu, jednak aby skorzystać z tej opcji przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zrezygnowano za to z warunku utrzymania przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego br.

Dodatkowo przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ułatwienia, uproszczenia i usprawnienia

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy, którzy starają się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do nich składek przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie nie od dnia, a od miesiąca złożenia wniosku. Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Zmiany objęły również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy nie zatrudniają pracowników. Podczas ubiegania się o dofinansowanie nie będą musieli składać co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności, ani prowadzić działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Poszerzona pomoc finansowa

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje również możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Co ważne, Rada Ministrów będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Dodatkowo osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jeśli zawarły umowy przed 1 kwietnia 2020 roku. Wcześniej tym terminem był 1 marca 2020 roku.