SURE - pożyczka na ochronę miejsc pracy i pracowników w UE.

KE proponuje 100 mld euro na ochronę miejsc pracy. Polska powinna szybko wystąpić o pożyczkę

• Komisja Europejska proponuje SURE, nowy tymczasowy instrument o wartości do 100 miliardów euro na ochronę miejsc pracy i osób zatrudnionych.

• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowy program unijny może pomóc Polsce w utrzymaniu tysięcy miejsc pracy zagrożonych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa.

Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

reklama reklama



SURE - nowy instrument wsparcia

Nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji awaryjnej (po ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency tj. w skrócie SURE) ma na celu ochronę miejsc pracy i pracowników w związku z pandemią koronawirusa. Ma zapewnić pomoc finansową w formie pożyczek udzielonych państwom członkowskim na korzystnych warunkach w wysokości do 100 mld euro. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim poradzić sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych w celu zachowania zatrudnienia, a w szczególności pomogą pokryć koszty bezpośrednio związane z utworzeniem lub przedłużeniem krajowych programów pracy krótkoterminowej oraz innymi podobnymi działaniami, które zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa.

- Obecny kształt polskiej tarczy antykryzysowej umożliwia skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń pracowników na przestoju ekonomicznym i obniżonym wymiarze czasu pracy. Niestety, istnieją spore wątpliwości co do tego, ile miejsc pracy uda się ochronić ze środków krajowych. Dlatego tak ważne jest, żeby Polska szybko wystąpiła o pożyczkę w ramach SURE, żeby móc skutecznie chronić wszystkie zagrożone miejsca pracy. Taka pożyczka umożliwiłaby także zniesienie części ograniczeń wprowadzonych w obecnych rozwiązaniach, np. uproszczenie wniosków o dofinansowanie poprzez dopuszczenie składania oświadczeń przedsiębiorców, w miejsce wymaganych z góry dokumentów. Te oświadczenia mogłyby być już później weryfikowane ex post przez odpowiednie służby - mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

- Nowy program będzie wspierał skrócony czas pracy, aby umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie zatrudnienia i przetrwanie kryzysu wraz z pracownikami. W sytuacji braku zamówień i ograniczonej produkcji z powodu pandemii, firmy nie powinny zwalniać pracowników, ale kontynuować zatrudnienie, nawet jeśli pracy jest de facto mniej. Programy pracy krótkoterminowej pozwalają firmom mającym trudności ekonomiczne skrócić czas pracy swoich pracowników, którzy otrzymają wsparcie finansowe od państwa za godziny nieprzepracowane. Podobne programy mają zastosowanie do osób prowadzących działalność na własny rachunek. - dodaje Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.