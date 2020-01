ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2019 r.

Jak co roku, w drugiej połowie stycznia rozpoczynamy wysyłanie deklaracji podatkowych PIT. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie wypłacane przez naszą instytucję.

Jakie deklaracje PIT przesyłamy do świadczeniobiorców

Wśród deklaracji PIT jakie będziemy wysyłać znajdują się następujące formularze:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2019 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują;

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2019 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują;

PIT-11A – informacja o dochodach dla osób, które nie pobierały tych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia; otrzymają ją również osoby, które w 2019 roku: przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, abyśmy nie sporządzali dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A, złożyły do nas oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru, złożyły wniosek o obliczania i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki pobierały zasiłki z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania;

PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł, dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; otrzymają ją osoby, które pobrały: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile kwota zasądzonych lub ustalonych alimentów przewyższa 700 zł).

– informacja o przychodach z innych źródeł, dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; otrzymają ją osoby, które pobrały:

Deklaracji tej nie otrzymają jednak dzieci poniżej 25 roku życia oraz dzieci (bez względu na wiek), które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty wypłacone na ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Kiedy świadczeniobiorca otrzyma deklarację PIT za 2019 r.

Deklaracje wysyłamy do świadczeniobiorców sukcesywnie, tak aby otrzymali je oni najpóźniej do końca lutego. W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach możemy wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.