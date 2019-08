Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego na profilu PUE

ZUS od końca czerwca wysyła do swoich klientów listy z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Dostanie go każdy, kto odłożył na swoim koncie emerytalnym choćby jedną składkę. Nie wszystkich jednak odwiedzi listonosz.

Osoby, które posiadają profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) tam odnajdą wszystkie informacje. Warto do nich zajrzeć, bowiem jest to dokładny opis stanu konta emerytalnego na 31 grudnia 2018 r. Dzięki temu można np. sprawdzić, czy odprowadzone są składki od wszystkich umów o pracę lub zlecenia. Jeżeli kwoty składek należnych i wpłaconych różnią się od siebie, to znaczy, że pracodawca nie wpłacił do ZUS tyle, ile powinien.

Osoby, które mają 35 lat i więcej, dzięki IOSKU poznają wysokości swojej hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowały, a tylko bazowały na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby nadal pracowały i odprowadzały składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat.

Osoby, które jeszcze nie posiadają profilu na PUE ZUS mogą go założyć w każdej chwili. To duże ułatwienie, które umożliwia użytkownikowi ciągły dostęp do wszystkich swoich danych zapisanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz pozwala na łatwe generowanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz pism i wniosków. Poprzez PUE można się też umówić na wizytę w urzędzie, bez konieczności oczekiwania w kolejce.

Profil na PUE nic nie kosztuje, a przynosi mnóstwo korzyści. Można go założyć elektronicznie, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego bądź bezpośrednio, w każdej placówce ZUS.