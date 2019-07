Projekt ws. przeliczenia emerytury dla kobiet z rocznika 1953 w Sejmie

Senat skierował w piątek (12 lipca) projekt nowelizacji ustawy w sprawie wznowienia postępowania i przeliczenia wysokości emerytury dla kobiet z rocznika 1953 według korzystniejszych zasad. Jest to wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku.

Inicjatywę ustawodawczą w głosowaniu poparło 80 senatorów, jeden senator było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz projektem zajmie się Sejm.

reklama reklama



Na początku marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na którego podstawie emerytury kobiet urodzonych w 1953 r. przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze.

Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. Zmieniono w niej zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym tzw. wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie, polegające na odliczeniu od podstawy obliczenia emerytury powszechnej pobranych dotychczas kwot wcześniejszych emerytur.

W opinii Trybunału przepis ten nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony przed momentem podejmowania przez kobiety z rocznika 1953 decyzji o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Wówczas emerytki z tego rocznika miałyby świadomość konsekwencji pobierania wcześniejszej emerytury.

Zdaniem TK wprowadzenie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS mechanizmu potrącania kwot pobranych świadczeń w stosunku do kobiet urodzonych w 1953 r. nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Senacki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS wprowadza możliwość wystąpienia o ponowne ustalenie wysokości emerytury dla wszystkich wcześniejszych emerytek z rocznika 1953 - bez względu na to, na jakiej podstawie pobierają lub pobierały wcześniejszą emeryturę oraz, czy od momentu wydania i doręczenia decyzji upłynął termin 5 lat.

Z oceny skutków regulacji projektu wynika, że nowe rozwiązanie polega na wprowadzeniu do ustawy przepisu, w myśl którego reguł polegających na odliczaniu od podstawy obliczenia emerytury powszechnej kwot pobranych wcześniejszych emerytur nie stosuje się do ubezpieczonych, którzy pobrali emerytury na podstawie wniosku złożonego przed dniem 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej uzyskali po 2012 r., pod warunkiem złożenia wniosku o tę emeryturę w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt zakłada również, że emerytura w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia, w którym osoby te spełniły warunki do uzyskania emerytury powszechnej.