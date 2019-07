Praca studenta na umowie zlecenia a składki ZUS

Studenci w wakacje często rozglądają się za pracą. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji chętnie proponują umowę zlecenie. To dlatego, że do ukończenia 26 roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższej uczelni. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo, ani kraj odbywania nauki, a także to fakt czy są studia odbywają szkole publicznej czy prywatnej. Studentem stajemy się z chwilą wpisania w poczet studentów i złożenia ślubowania. Status będzie przysługiwał do ukończenia nauki, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego, ale można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów. Kto ukończył studia I stopnia, czyli licencjackie lub inżynierskie, zachowuje prawa studenta do 31 października danego roku, ale to nie jest równoznaczne posiadaniem statusu studenta.

reklama reklama



Dlatego warto pamiętać, że między ukończeniem studiów I stopnia a uzyskaniem statusu studenta studiów II stopnia za studenta pracującego na umowie zleceniu trzeba opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy to tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci i dlatego od zawartych z nimi umów zlecenia trzeba opłacać pełne składki.

Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umowa o pracę.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami