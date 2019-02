Trzynastka dla emerytów już w maju 2019 r.

Trzynaste świadczenie zostanie wypłacone zarówno emerytom, jak i rencistom - zapowiedziała w środę wicepremier Beata Szydło.

"Tak, to jest świadczenie, które będzie wypłacone i dla emerytów i dla rencistów" - powiedziała wicepremier, pytana, czy to dodatkowe świadczenie, tzw. "trzynastkę" otrzymają zarówno emeryci, jak i renciści.

reklama reklama

Szydło zapewniła na konferencji prasowej w Warszawie, że "są zabezpieczone środki" na wszystkie programy zawarte w "piątce PiS". Zaznaczyła, że w najbliższym czasie premier Mateusz Morawiecki przedstawi "mapę drogową" realizacji tych zapowiedzi. We wtorek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła, że stanie się to 5 marca.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Podczas sobotniej konwencji PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja br. wypłatę "trzynastki" dla emerytów w wysokości najniższej emerytury – 1100 zł. Ponadto PiS chce znieść podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia i co najmniej dwukrotnie podnieść kwotę uzyskania przychodów, a także przywrócić zredukowane wcześniej połączenia autobusowe, co dotyczyć ma przede wszystkim mniejszych miast i wsi. Program ten ma kosztować 30-40 mld zł.