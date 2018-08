PIP apeluje o skrócenie czasu pracy podczas upałów

Pracodawcy - podczas upałów skróćcie czas pracy swoim pracownikom - apeluje Główny Inspektor Pracy. GIP przypomina też, że przy wysokich temperaturach pracownicy muszą mieć dostęp do bezpłatnych, zimnych napojów.

"Chrońmy zdrowie pracowników podczas upałów!" - zaapelował Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów zaapelował on do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

Główny Inspektor Pracy przypomina też o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

Upały w Polsce utrzymują się od wielu dni i jak prognozuje IMGW, upalne powietrze zwrotnikowe będzie się utrzymywać. Temperatura maksymalna w kraju wynosi od 28 do 32 st.; w kolejnych dniach ma wzrastać.

