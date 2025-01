Jakie mogą być przykłady siły wyższej do urlopu z art. 1481 Kodeksu pracy? Czy trzeba uzasadniać wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej? Jakie warunki musi spełniać podany powód?

Urlop z powodu siły wyższej – Kodeks pracy

26 kwietnia 2023 roku w celu dostosowania polskiego prawa pracy do wymogów unijnych w Kodeksie pracy dodana została instytucja urlopu z powodu siły wyższej (art. 1481). Niedługo miną 2 lata od początku funkcjonowania tego rodzaju urlopu, a wciąż nie jest on często wykorzystywany. Zgodnie z sondą zamieszczoną na naszej stronie tylko 26% czytelników skorzystało ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. To dodatkowe 2 dni wolnego lub 16 godzin w roku kalendarzowym.

Urlop z powodu siły wyższej – ile płatny?

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej nie jest tożsame z urlopem na żądanie. Przede wszystkim urlop na żądanie jest płatny jak urlop wypoczynkowy (jest częścią urlopu wypoczynkowego). Natomiast urlop z powodu siły wyższej jest płatny tylko 50%. Może być to jedną z przyczyn braku popularności tego zwolnienia od pracy.

Przykłady siły wyższej – urlop

Po drugie korzystanie z tego rodzaju urlopu musi wiązać się z siłą wyższą. Jego przeznaczeniem nie jest więc wypoczynek pracownika, a konieczność obecności z powodu niedających się przewidzieć okoliczności. Ustawodawca dokładnie ujął to w sformułowaniu: „ pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”. Podana okoliczność musi więc spełniać łącznie następujące wymogi:

jest pilna,

dotyczy spraw rodzinnych,

spowodowana jest chorobą lub wypadkiem,

wymaga natychmiastowej obecności pracownika.

Przepisy nie wymagają podawania powodu korzystania z niniejszego zwolnienia, ale w praktyce dobrze jest zawrzeć go we wniosku. Podając przyczynę, nie pozostawiamy wątpliwości, że korzystamy z art. 1481 Kodeksu pracy zgodnie z jego przeznaczeniem. Co więcej, zgodnie z Kodeksem cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, a więc na pracowniku. W razie sporu Pracodawca mógłby więc powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego.

Przykłady siły wyższej, która uzasadnia skorzystanie z urlopu to:

Zalanie mieszkania Pożar domu Poważna awaria instalacji elektrycznej Awaria samochodu Wypadek komunikacyjny Choroba lub wypadek członka rodziny Konieczność opieki nad rannym członkiem rodziny

Pamiętajmy, że śmierć, pogrzeb, ślub, narodziny osoby bliskiej nie uzasadniają korzystania z tego rodzaju urlopu. Z tych przyczyn należy wnioskować o urlop okolicznościowy.