Nasza firma od 11 lat zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Jakiś czas temu podpisaliśmy z nim dodatkową umowę o pracę na 1/15 etatu na wykonywanie innych czynności. Czy pracownikowi temu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, tzn. więcej niż 26 dni? - pyta Czytelniczka z Gdańska.

Tak. Z dodatkowej umowy o pracę pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, tj. 1/15 etatu oraz okresu zatrudnienia na podstawie tej umowy w danym roku.

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo niezbywalne. Wymiar urlopu wynosi do 20 lub 26 dni w ciągu roku w zależności od urlopowego stażu pracy (art. 154 § 1 Kodeksu pracy).

Dwa odrębne stosunki pracy a prawo do urlopu

Zasadniczo w tym samym czasie pracodawcę i pracownika może łączyć tylko jeden stosunek pracy. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Pracownik i pracodawca mogą pozostawać w 2 równoległych stosunkach pracy w przypadku, gdy rodzaj pracy wykonywanej w ramach drugiego stosunku pracy jest inny niż ten wykonywany w ramach pierwszego stosunku (wyrok SN z 13 marca 1997 r., I PKN 43/97).

W omawianej sytuacji mamy do czynienia z dwoma odrębnymi stosunkami pracy, realizowanymi w tym samym czasie i osobno rozliczanymi. W odniesieniu do urlopu wypoczynkowego sytuacja jest analogiczna do tej, w której pracownik byłby zatrudniony w tym samym czasie u 2 pracodawców.

Ważne Jeżeli pracownik ma zawarte 2 umowy o pracę z tym samym pracodawcą, to mamy do czynienia z dwoma równoległymi stosunkami pracy i z każdego z nich przysługuje pracownikowi prawo do odpowiednio 20 lub 26 dni urlopu.

Naliczenie urlopu nie będzie więc ograniczone poprzez zasadę, zgodnie z którą wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może przekroczyć odpowiednio 20 lub 26 dni, gdyż regulacja ta znajdzie zastosowanie do każdego ze stosunków pracy, a nie do obu z nich łącznie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy niepełnym etacie

Urlop dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu uzależniony od tzw. urlopowego stażu pracy (20 lub 26 dni). Jeżeli z obliczeń wynikać będzie niepełny dzień urlopu, to należy zaokrąglić go w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy).

Przy zatrudnieniu na 1/15 etatu pracownik będzie miał prawo do 2 dodatkowych dni urlopu rocznie (1/15 x 26 = 1,733 dnia - zaokrąglone w górę do pełnego dnia).

Jak można wnioskować z pytania, druga umowa o pracę nie obejmuje całego roku. Konieczne jest zatem przeliczenie urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika. Jeżeli zatem umowa została zawarta od 1 maja 2023 r. do końca roku, to pracownik ma prawo do 8/12 z tego wymiaru, czyli nadal będą to 2 dni (8/12 x 2 = 1,33 dnia - zaokrąglone w górę do pełnego dnia), co przeliczamy na godziny (16 godzin) i udzielamy w wymiarze godzinowym.

art. 154, art. 1541, art. 1542, art. 155, art. 1553, ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor i współautor około 60 książek z tego zakresu, w tym kilku komentarzy, oraz autor ponad 4000 artykułów. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 6000 godzin szkoleniowych)