Urlop ojcowski i macierzyński dla rodziców adopcyjnych - zmiany

Zmiany w urlopach dla rodziców adopcyjnych

Trwają prace nad Projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (UD135) będącym elementem poprawy organizacji procedur adopcyjnych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja przewiduje ważne zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, które należą do uprawnień rodziców adopcyjnych. Ma na celu zwiększenie liczby adopcji dzieci starszych.

Urlop ojcowski po adopcji

Kodeks pracy reguluje urlop ojcowski w art. 1823. Zgodnie z § 1 pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Ustawa kodeksowa określa ponadto termin, do którego można skorzystać z tego uprawnienia. Co do zasady z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (do 2 lat). Jednak inna jest reguła w przypadku rodziców adopcyjnych. Ostatecznym terminem jest upływ 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka - jednak nie może być to termin późniejszy niż dzień ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Wyjątek stanowi dziecko, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. W takim przypadku urlop ojcowski można wykorzystać maksymalnie do ukończenia przez nie 10. roku życia.





Tymczasem omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy nowe brzmienie powyższego przepisu. Zgodnie z nowelizacją pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, jednak nie dłużej niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Adoptowane dziecko ma 17 lat. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym ojcu adopcyjnemu nie przysługuje urlop ojcowski. Po wprowadzeniu nowych przepisów ojciec adopcyjny wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z 2 tygodni urlopu do ukończenia przez dziecko 18 lat (mimo że nie minęło jeszcze 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie). 18 lat dziecka to bowiem maksymalny wiek przewidziany nowymi przepisami.

Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim?

Urlop ojcowski można wykorzystać jednorazowo - będzie to 14 kolejnych dni kalendarzowych. Drugą możliwością jest podzielenie go na 2 części, z których każda ma po 7 dni. Aby otrzymać urlop, należy złożyć pisemny wniosek nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Jeśli pracownik poprawnie dopełni formalności, pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniosku, a więc akceptacji. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: