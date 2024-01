Urlop na żądanie. Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim momencie. Kiedy?

Urlop na żądanie to specyficzna część przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Wykorzystanie jej następuje na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Kiedy pracownik powinien zgłosić wniosek o urlop na żądanie? Odpowiadamy.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym – tak brzmi przepis Kodeksu pracy dotyczący urlopu na żądanie.

Autopromocja

Kiedy najpóźniej złożyć wniosek o urlop na żądanie

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu na żądanie musi w tym celu zgłosić pracodawcy swoje żądanie (wniosek) najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Użyte w Kodeksie pracy sformułowanie „dzień rozpoczęcia urlopu” bywało różnie rozumiane w literaturze przedmiotu. Sąd Najwyższy wyjaśnił wątpliwości w tym zakresie w uzasadnieniu do wyroku z 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06) w sposób następujący:

Ważne Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

Stanowisko to podtrzymał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 7 lutego 2008 r. (II PK 162/07).



Forma wniosku („żądania”) o urlop na żądanie nie jest przesądzona przepisami Kodeksu pracy. Uznaje się więc, że zgłoszenia urlopu na żądanie można dokonać na różne sposoby, np. telefonicznie, smsem, e-mailem, pisemnie, osobiście; pracownik powinien swoje żądanie zgłosić w taki sposób, w jaki zgłasza się wnioski o urlop wypoczynkowy. Przepisy nie wymagają ponadto, by pracownik uzasadniał wniosek o udzielenie urlopu na żądanie.