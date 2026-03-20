Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.

Już rok z nowym urlopem - ilu rodziców skorzystało z tego nowego świadczenia od ZUS?

19 marca 2025 roku zaczęły obowiązywać przepisy o uzupełniającym urlopie macierzyńskim. Przysługuje on rodzicom wcześniaków, ale też - o czym dalej - rodzicom dzieci urodzonych w terminie, które wymagały pobytu w szpitalu. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania nowego rozwiązania zasiłek za czas tego urlopu pobrało łącznie 5,6 tys. osób. Do końca 2025 roku skorzystało z niego 3,9 tys. świadczeniobiorców, a w styczniu i lutym 2026 roku wypłaty trafiły do kolejnych 1,7 tys. rodziców. Dane obejmują wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizowane zarówno przez ZUS, jak i przez pracodawców.

Nawet 15 dodatkowych tygodni z dzieckiem - to żaden przywilej, od roku to prawo rodzica

Wymiar uzupełniającego urlopu zależy od tygodnia ciąży, w którym dziecko przyszło na świat, jego wagi urodzeniowej i długości hospitalizacji. Ogólnie jednak zasada jest prosta: za każdy rozpoczęty tydzień pobytu noworodka w szpitalu przysługuje tydzień urlopu. Rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z wagą do 1000 g mogą otrzymać maksymalnie 15 tygodni. Gdy poród nastąpił później, ale wciąż przed końcem 37. tygodnia ciąży, a masa urodzeniowa przekraczała 1000 g, dodatkowy urlop wynosi do 8 tygodni.

Ważne Uwaga! Zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu jest wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Nie stosuje się tu obniżonej stawki znanej z niektórych wariantów urlopu rodzicielskiego.

Nie tylko wcześniaki - wielu rodziców o tym nie wie i nie korzysta, a może

To chyba najczęściej pomijany aspekt nowych przepisów. Uzupełniający urlop macierzyński nie dotyczy wyłącznie wcześniaków. Przysługuje także rodzicom dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży, jeśli noworodek trafił do szpitala na co najmniej dwa kolejne dni, z których pierwszy przypadał między 5. a 28. dniem po porodzie. W takim przypadku urlop może wynieść do 8 tygodni.

"W początkowym okresie prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego było kojarzone głównie z narodzinami wcześniaków. Jednak uprawnienie to w określonych sytuacjach przysługuje również rodzicom dzieci, które urodziły się o czasie, lecz wymagają hospitalizacji" – przypomina Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Rodzice adopcyjni też mają prawo do urlopu

Z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać również rodzice adopcyjni i rodziny zastępcze - z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych. Warunkiem jest hospitalizacja dziecka po przyjęciu go na wychowanie. To informacja, która często ginie w medialnym przekazie na temat tego świadczenia, a może mieć duże znaczenie dla rodzin, które przechodzą przez proces adopcji dziecka wymagającego opieki szpitalnej.

Wniosek trzeba złożyć w odpowiednim momencie - przegapisz termin i tygodnie dodatkowego urlopu przepadają bezpowrotnie

Urlop uzupełniający wykorzystuje się jednorazowo - nie ma możliwości dzielenia go na części. Zaczyna się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, dlatego wniosek trzeba złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem:

Pracownicy składają go u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego. Osoby zatrudnione na umowach-zleceniach i przedsiębiorcy mają nieco większą elastyczność - mogą wystąpić z wnioskiem później, pod warunkiem że zrobią to jeszcze w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Ważne Uwaga! Do wypłaty zasiłku niezbędne jest zaświadczenie ze szpitala zawierające: okres hospitalizacji dziecka,

tydzień ciąży w momencie porodu,

masę urodzeniową noworodka. Pracownicy przekazują dokument pracodawcy, zleceniobiorcy - zleceniodawcy, a przedsiębiorcy składają go bezpośrednio w ZUS.

Źródło: ZUS