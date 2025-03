Będzie uzupełniający urlop macierzyński. Jakie zmiany w urlopie macierzyńskim wchodzą w życie w dniu 19 marca 2025 roku? Nowe przepisy dotyczą rodziców wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach. Mogą mieć nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu. Czy rodzice przebywający aktualnie na macierzyńskim będą mogli skorzystać z nowych przepisów?

Nowy uzupełniający urlop macierzyński od 19 marca 2025 r.

Nowe przepisy przewidują dodatkowy tzw. uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji. Urlop ten przyznawany będzie po złożeniu wniosku rodzica. Ile wynosi nowy urlop macierzyński? Wszystko zależy od tego, w którym tygodniu ciąży urodzi się dziecko, jaką będzie miało masę urodzeniową oraz jak długo wymagało hospitalizacji. Za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu liczy się jeden tydzień dodatkowego urlopu:

maksymalnie 15 tygodni urlopu po porodzie (1 tydzień za każdy tydzień pobytu w szpitalu) – urodzenie przed 28 tygodniem ciąży albo masa urodzeniowa mniejsza lub równa 1000 g,

maksymalnie 8 tygodni urlopu po porodzie – urodzenie między 28 a 37 tygodniem ciąży i masa urodzeniowa wyższa od 1000 g,

maksymalnie 8 tygodni po porodzie – urodzenie po 37 tygodniu ciąży, gdy dziecko przebywa w szpitalu co najmniej 2 dni między 5 a 28 dniem po porodzie.

Ważne W przypadku urodzenia kilku dzieci przy jednym porodzie bierze się pod uwagę wagę urodzeniową najmniejszego dziecka oraz okres hospitalizacji dziecka najdłużej przebywającego w szpitalu.

Jeśli więc dziecko urodzi się w terminie, a będzie wymagało hospitalizacji, również przysługuje dodatkowy urlop macierzyński. Warunkiem jest hospitalizacja trwająca minimum 2 następujące po sobie dni pomiędzy 5 a 28 dniem od narodzin. Za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie należy się tydzień urlopu.

Pobyt w szpitalu krótszy niż 7 dni a urlop uzupełniający

Co w przypadku pobytu w szpitalu trwającego krócej niż tydzień? Czy rodzic będzie mógł skorzystać z dodatkowego jednego tygodnia urlopu macierzyńskiego? Tak, zgodnie z nowymi przepisami czas hospitalizacji zaokrągla się w górę do jednego tygodnia.

Kilka pobytów w szpitalu noworodka a uzupełniający urlop macierzyński

Jak liczyć długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, jeśli noworodek wymagał kilku pobytów w szpitalu? W tym celu należy zsumować okresy hospitalizacji noworodka. Pamiętajmy, że przy urodzeniu dziecka w terminie, a więc po 37 tygodniu ciąży, bierze się pod uwagę pobyt w szpitalu od 5 dnia do 8 tygodnia po porodzie.

Przykład Dziecko przyszło na świat w 38 tygodniu ciąży w dniu 3 kwietnia 2025 r., ale w związku z podejrzeniem wrodzonych wad nerek musiało przebywać w szpitalu dwukrotnie w terminach: 9-15 kwietnia i 2 maja – 16 czerwca 2025 r. Ile tygodni dodatkowego urlopu przysługuje rodzicom? 8 tygodni od porodu mija 29 maja 2025 r. Licząc od 5 dni po porodzie do 29 maja, dziecko wymagało hospitalizacji przez 35 dni (7 + 28 dni). W przeliczeniu na tygodnie jest to równo 5 tygodni, a więc rodzicom należy się dodatkowy urlop w wymiarze 5 tygodni.

Pamiętaj! Gdyby wyszło np. 5 tygodni i 2 dni, zaokrągla się do 6 tygodni uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Ważne Uzupełniający urlop macierzyński można wykorzystać tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, który przy urodzeniu jednego dziecka trwa 20 tygodni. Urlopu macierzyńskiego nie należy mylić z urlopem rodzicielskim (32 tygodnie), który wykorzystywany jest bezpośrednio po macierzyńskim, co daje w sumie praktycznie rok urlopu po urodzeniu dziecka. Nowy dodatkowy urlop macierzyński należy wykorzystać pomiędzy tymi dwoma urlopami.

Uzupełniający urlop macierzyński a urodzenie dziecka przed 19 marca 2025 r.

Co istotne, dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał również tym, których dziecko przyszło na świat przed datą wejścia w życie nowych przepisów czyli przed 19 marca 2025 r. Przebywanie w tym dniu na urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego uprawnia do skorzystania z nowego urlopu na wniosek jednego z rodziców. Tutaj najpóźniejszy termin złożenia wniosku to ostatni dzień urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze.

Wniosek o uzupełniający urlop macierzyński 2025

Jak już zostało wspomniane nowy urlop przysługuje wyłącznie na wniosek rodzica wychowującego wcześniaka lub dziecko wymagające hospitalizacji po porodzie. Dozwolone są dwie formy:

papierowa lub

elektroniczna.

Wniosek należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego w podstawowym wymiarze. Do wniosku należy załączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające pobyt dziecka w szpitalu. Taki wniosek pracodawca jest obowiązany uwzględnić.