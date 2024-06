W 2024 aż 2,5 mln osób ze względu na przekroczenie progu (2900 zł brutto) otrzyma czternastą emeryturę odpowiednio pomniejszoną. Zarabiasz za dużo, dostaniesz mniej. Co to jest mechanizm "złotówka za złotówkę"? Kto ma prawo do 14 emerytury w 2024? Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura w 2024? Ile wynosi 14 emerytura w 2024?

14 emerytura w 2024 [kiedy wypłata, ile, dla kogo]. Co to jest 14 emerytura?

Dnia 27 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1358, dalej: ustawa). Czternasta emerytura, zwana 14-tką to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane przez organy emerytalno- rentowe, zwykle przez ZUS. Jest to świadczenie jednorazowe, które jest wypłacane z urzędu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Świadczenie jest wypłacane wraz z emeryturą, rentą czy innymi należnymi świadczeniami osobom uprawnionym. Pierwsze 14-tki był wypłacone w 2021 r. wówczas założenia były takie, że będzie to tylko jednorazowe świadczenie. Ku uciesze wielu milionów Polaków rząd zdecydował, że świadczenie będzie wypłacone również w 2022 r.

Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura w 2024?

14. emerytura będzie wypłacana w 2024 r. dopiero we wrześniu.

Ile wynosi 14 emerytura w 2024?

Generalnie 14 emerytura wynosi w 2024 r. 1780,96 zł. - czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura.

Jednak taka kwota nie trafi do wszystkich. Rada Ministrów przyjęła właśnie rozporządzenie, które wskazuje że w 20204 r. pieniądze trafią do 8,9 mln osób, a 6,4 mln osób otrzyma ją w pełnej wysokości – 1780,96 zł. Okazuje się, że 2,5 mln osób ze względu na przekroczenie progu (2900 zł brutto) otrzyma świadczenie odpowiednio pomniejszone.

Ważne Co to jest mechanizm „złotówka za złotówkę”? Mechanizm działania będzie podobny jak w ubiegłym roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości, czyli tyle, ile od 1 marca 2024 r. wynosi minimalna emerytura. Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Kto ma prawo do 14 emerytury w 2024?

14-tka przysługuje osobom uprawnionym do:

Jeżeli ktoś ma zawieszone prawo do ww. świadczeń nie otrzyma 14-tki. Ponadto jeżeli dana osoba ma prawo do kilku świadczeń – otrzyma tylko jedną 14-tkę.

Czy 14-tka jest wliczana do dochodu ?

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia nie będzie wliczana również do dochodu rodziny obliczanego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nie będzie też wliczana do niektórych dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatków mieszkaniowych, dodatków z pomocy społecznej czy dodatków do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czy możliwa jest egzekucja z 14-tki?

Ustawa wskazuje, że z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.