ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną w czasie pandemii COVID-19

Pandemia sprawiła, że wiele osób pomimo tego, że już osiągnęło wiek emerytalny miało utrudnioną możliwość złożenia wniosku o wypłatę emerytury. ZUS w czasie pandemii wprowadził dla klientów wiele ułatwień w tym także możliwość przyznania emerytury z datą wsteczną.

Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, ustalenia albo ponownego ustalenia tej wysokości dokonuje się od dnia, w którym zostały spełnione warunki, nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2020 r.

ZUS ERO - dla kogo?

- Ta możliwość dotyczy wyłącznie tych osób, które wiek emerytalny osiągnęły przed wybuchem pandemii lub w jej trakcie i nie złożyły z tego powodu do tej pory wniosku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Aby było to możliwe, klient musi do składanego obecnie wniosku dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną. W tej sytuacji należy skorzystać z przygotowanego przez ZUS gotowego formularza - druku oświadczenia ERO – dodaje.

ZUS ERO bez terminu przyznania lub przeliczenia emerytury

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568) nie przewiduje możliwości wskazywania daty, od której osoba uprawniona mogłaby żądać ustalenia lub ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

- Od razu wyjaśniam, że wypełniając wniosek nie można wskazywać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura, ZUS po złożeniu wniosku ERO - przyzna lub przeliczy emeryturę od dnia istnienia prawa do świadczenia, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. - przestrzega Kowalska-Matis. – Ustawa nie pozwala na dowolne wybieranie terminu, dlatego należy korzystać z gotowych formularzy ZUS żeby uniknąć błędu – wyjaśnia rzeczniczka.

Więcej informacji: Wniosek o emeryturę, rentę, inne świadczenie z ZUS do 30 dni po ustaniu epidemii