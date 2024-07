Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Czy można wyjechać na L4?

Sezon wakacyjny w pełni, wyjazdy zaplanowane, a nagle zdarza się choroba i lekarz wystawia zwolnienie lekarskie. Co z wykupionymi wczasami? Czy wyjazd na wakacje w trakcie zwolnienia lekarskiego jest dozwolony?

Co do zasady można wyjechać, będąc na L4. Taki wniosek wysnuwa się z obowiązku poinformowania ZUS o zmianie adresu przebywania na chorobowym. Po pierwsze adres pobytu w trakcie czasowej niezdolności do pracy podaje się już lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie, jeśli jest inny niż adres podany w profilu informacyjnym osoby wystawiającej zaświadczenie o niezdolności do pracy lub w dokumentacji medycznej. Po drugie ubezpieczony ma również obowiązek poinformowania płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy. Termin na powiadomienie o zmianie adresu wynosi 3 dni. W razie braku powiadomienia ewentualne zawiadomienie o kontroli zostanie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim i uznaje się je za doręczone skutecznie.

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać, gdy chory powinien leżeć?

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy zawiera wskazania lekarskie - odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić. Kiedy zwolnienie lekarskie zawiera wskazanie „chory powinien leżeć” wyjazd na wakacje zorganizowane czy urlop za granicę z pewnością zostanie uznany za niedozwolony. Zwolnienie lekarskie będzie wówczas wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Dodatkowo pracodawca może zwolnić takiego pracownika bez wypowiedzenia czyli w trybie natychmiastowym.

Ważne Celem zwolnienia lekarskiego jest powrót do zdrowia, a celem urlopu wypoczynkowego jest wypoczynek.

Okoliczności te ustala się w trybie określonym w art. 68 czyli w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy z ich celem. Takich kontroli mogą dokonywać płatnicy składek oraz ZUS.

Czy w czasie zwolnienia lekarskiego można wyjechać, gdy chory może chodzić?

Gdy zwolnienie lekarskie zawiera wskazanie „chory może chodzić” wyjazd na wakacje, jest już bardziej dopuszczalny. Z pewnością nie ma przeciwwskazań do wyjazdu do rodziny, gdzie odpoczynek i dochodzenia do zdrowia mogą być ze sobą połączone, wskazane, a nawet bardziej efektywne. Wszystko zależy jednak od stanu zdrowia ubezpieczonego i charakteru niezdolności do pracy. Najważniejsze, aby powiadomić o nowym adresie płatnika składek i ZUS.

Wyjazd za granicę na zwolnieniu lekarskim

Czy dopuszcza się wyjazd za granicę na zwolnieniu lekarskim? Wydaje się, że niekiedy można takie sytuacje zaakceptować. Szczególnie można uzasadnić taki wyjazd chorego, który ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Przykładem takiej sytuacji może być wyjazd z granicę w trakcie L4 policjanta będący podstawa wyroku WSA w Szczecinie z dnia 30 maja 2019 r., sygn. II SA/Sz 291/19. W tym przypadku sprawdzono zdjęcia z wakacji na portalu społecznościowym. Ubezpieczony uargumentował wyjazd realizacją zaleceń lekarza psychiatry, który miał mu zalecić pilną potrzebę zmiany otoczenia i środowiska, z uwagi na jego stan zdrowia. Ostatecznie sąd uznał, że nie wykazano nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?

Na to pytanie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Każda sytuacja w razie kontroli będzie rozpatrywana indywidualnie. Wszystko zależy od rodzaju choroby, wskazań lekarskich i ogólnego stanu zdrowia osoby przebywającej na L4. Warto jednak mieć na uwadze przepisy prawa pracy, zgodnie z którymi nie można wziąć urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia lekarskiego, a otrzymanie zwolnienia lekarskiego w trakcie wypoczynku przerywa urlop. Celem ustawodawcy jest więc rozgraniczenie tych dwóch funkcji – odpoczynku i powrotu do zdrowia.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023, poz. 2780)