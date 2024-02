Współczynnik urlopowy w 2024 r. wynosi 20,92 lub 20,75. Jak to jest możliwe?

Współczynnik urlopowy jest niezbędny przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Należy przy tym stosować współczynnik obowiązujący w roku, w którym stosunek pracy z pracownikiem został rozwiązany. Co jednak zrobić, jeśli obowiązują dwa współczynniki urlopowe?

Do czego potrzebny jest współczynnik urlopowy

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Do prawidłowego ustalenia ekwiwalentu niezbędny jest tzw. współczynnik urlopowy służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Jest on ustalany odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje się go przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Jak obliczyć współczynnik urlopowy w 2024 r.

Współczynnik urlopowy oblicza się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Następnie otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

Dopuszczalne są dwie metody ustalania współczynnika urlopowego.

Pierwsza z nich, najczęściej stosowana, jest korzystniejsza dla pracodawcy. Metoda ta uwzględnia wyłącznie dni świąteczne przypadające od poniedziałku do soboty, a więc w inne dni niż niedziela (11 dni świątecznych). W 2024 r. współczynnik urlopowy obliczony tą metodą wynosi 20,92.

Przykład Obliczamy współczynnik urlopowy w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem 11 dni świątecznych: Krok 1. Ustalamy liczbę dni pracy: 366 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty) = 366 – 115 = 251 dni Krok 2. Ustalamy współczynnik urlopowy: 251 dni : 12 = 20,9166, co po zaokrągleniu wynosi 20,92 Współczynnik urlopowy uzyskany metodą korzystniejszą dla pracodawcy wynosi 20,92.

Druga metoda, korzystna dla pracownika, uwzględnia dni świąteczne przypadające we wszystkich dniach tygodnia (13 dni świątecznych). Współczynnik urlopowy obliczony tą metodą wynosi 20,75.

Przykład Obliczamy współczynnik urlopowy w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem 13 dni świątecznych: Krok 1. Ustalamy liczbę dni pracy: 366 dni - (52 niedziele + 13 dni świątecznych + 52 soboty) = 366 – 117 = 249 dni Krok 2. Ustalamy współczynnik urlopowy: 249 dni : 12 = 20,75 Współczynnik urlopowy uzyskany metodą korzystniejszą dla pracownika wynosi 20,75.

Chociaż obie przedstawione metody liczenia współczynnika urlopowego są dopuszczalne, to wobec wszystkich pracowników należy stosować tę samą metodę ustalania współczynnika.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika, ustaloną dla zatrudnionych na cały etat, obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Współczynnik urlopowy w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar etatu Współczynnik obliczony metodą korzystniejszą dla pracodawcy Współczynnik obliczony metodą korzystniejszą dla pracownika 3/4 etatu 15,69 15,56 2/3 etatu 13,95 13,83 1/2 etatu 10,46 10,38 1/3 etatu 6,97 6,92 1/4 etatu 5,23 5,19

Współczynnik urlopowy w razie zaległego urlopu

Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy stosować współczynnik urlopowy obowiązujący w roku, w którym stosunek pracy z pracownikiem został rozwiązany. Nie ma przy tym znaczenia, za jakie lata przysługują niewykorzystane urlopy (urlop bieżący czy urlop zaległy). Tak więc przy ustalaniu w 2024 r. ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy należy zastosować wyłącznie współczynnik obowiązujący w 2024 r.

