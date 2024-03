Higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna - to zawody medyczne

Pediatra to nie podiatra - nie należy mylić tych dwóch pojęć, chociaż zarówno pediatra jak podiatra to przedstawiciele zawodów medycznych. Podobnie podiatra to nie podolog. Podiatra to nowy zawód przyszłości - to "lekarz od stóp". Dlaczego to takie przyszłościowe? Bo profilaktyka problemów zdrowotnych w obrębie stopy to problem wielu osób, a kosmetyki nie wiele tu zdziałają. Podiatra to lekarz medycyny podiatrycznej. Zajmuje się on problematyką stóp w szerokim znaczeniu i wymagane jest od niego posiadanie specjalnych kwalifikacji.