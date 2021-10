Limit umów na czas określony wynosi 33 miesiące lub 3 umowy. Jakie są wyjątki od tej zasady?

Limit umów na czas określony - 33 miesiące i 3 umowy

Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązują limity czasowe oraz ilościowe. Umowa terminowa, która przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta więcej niż 3 razy, automatyczne przekształci się w umowę bezterminową.

Nie są to jednak przepisy obowiązujące w każdym możliwym przypadku. Prawo pracy wymienia bowiem kilka sytuacji, gdzie wspomniane limity nie mają zastosowania.

Wyjątek od limitu umów - przedłużenie umowy do dnia porodu

Zdarza się, że w trakcie trwania umowy o pracę strony zdecydują się na jej przedłużenie. Kodeks pracy uznaje to jako zawarcie kolejnej terminowej umowy. Objęta jest ona wówczas czasowym (33 miesiące) i ilościowym (3 umowy) limitem. Inaczej natomiast wygląda przedłużenie umowy o pracę dla kobiety w ciąży. Jeżeli umowa o pracę wygasa po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca jest zobowiązany do przedłużenia jej, ale wyłącznie do dnia porodu. Przedłużenie tej umowy nie spowoduje przekształcenia jej w umowę bezterminową.

Inne wyjątki od limitów umów o pracę

Istnieje jeszcze kilka przypadków, w których pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na czas określny, przekraczając przy tym jej limity czasowe i ilościowe. Dotyczy to:

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji.

Przekroczenie limitów umów - powiadomienie PIP o przyczynach

Jeśli pracodawca przekroczy limity czasowe i ilościowe umowy terminowej, ale wskaże przy tym obiektywne przyczyny tej sytuacji, wówczas umowa nie zostanie przekształcona w umowę bezterminową. Pracodawca powinien wtedy udowodnić, że przedłużenie umowy służy wyłącznie zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest ono niezbędne.

Pracodawca w ciągu 5 dni roboczych powiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy o podpisaniu umowy wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 251.