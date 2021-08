Sobota dniem wolnym od pracy - jaka jest historia?

Sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jaka jest historia wolnej soboty? Od kiedy mamy pięciodniowy, a nie sześciodniowy tydzień pracy?

Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?

Zgodnie z przepisem art. 129 §1 kodeksu pracy pracownik ma pracować przeciętnie 5 dni w tygodniu. Sobota, która nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jest tym dniem wolnym z tytułu właśnie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Pierwsza sobota wolna od pracy w Polsce

21 lipca 1973 r., 48 lat temu, Polacy po raz pierwszy otrzymali pierwszą wolną od pracy sobotę.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy obecnie „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym”. Zatem oprócz niedzieli, w rozkładzie czasu pracy obowiązującym u danego pracodawcy powinien być wskazany jeszcze jeden dzień wolny od pracy. Co do zasady jest to sobota. Jednak nie zawsze tak było i bardzo wiele osób nadal pamięta sześciodniowy tydzień pracy.

Wolna sobota - historia

Wolna sobota została wprowadzona na podstawie dekretu Rady Państwa z dn. 20 lipca 1972 r., który co prawda nie wprowadził wolnej soboty, ale otwierał furtkę prawną do wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy. Kolejny dekret z dn. 14 lipca 1973 r. upoważnił Radę Ministrów do wprowadzenia w każdym roku kalendarzowym dodatkowych dni wolnych od pracy.

Początkowo nie wszystkie soboty były wolne, ale z czasem ich liczba rosła. W 1973 r. zostały wprowadzone dwie wolne soboty, następnie w 1974 r. sześć sobót rocznie, a poczynając od 1975 roku było to dwanaście sobót w roku, czyli jedna wolna sobota miesięcznie.

Pięciodniowy tydzień pracy od 1989 r.

W 1979 r. zostało wprowadzonych aż czternaście wolnych sobót. Od początku 1981 roku co druga sobota była wolna, a następnie ustalono trzy wolne soboty w miesiącu. Wraz ze zmianą ustroju w 1989 r. tydzień pracy z sześciodniowego stał się pięciodniowy.