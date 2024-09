Nowość: Krok 1: 2+2+2+2+2 dni dodatkowego urlopu. Krok 2: Dodaj do 26 dni urlopu wypoczynkowego

Przykład

Opiekunka z 25-letnim stażem ma prawo do 36 dni urlopu wypoczynkowego. Zakładając, że nabyła to prawo w wieku 50 lat do emerytury będzie miała 360 dni urlopu wypoczynkowego zamiast 260 dni. To różnica 100 dni - przeszło 3 miesiące więcej urlopu.