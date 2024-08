27 sierpnia dowiemy się jakie podwyżki w 2025 r. W czerwcu D. Tusk zapowiedział podwyżkę 4,1% brutto dla budżetówki. W kulisach jest 7%. Nauczyciele chcą 15% [Obliczmy to]

27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu na 2025 rok. Informację przekazał minister finansów Andrzej Domański. Dowiemy się, czy zapowiedziana podwyżka o 4,1% dla budżetówki (wypowiedzi premiera pod koniec czerwca) zostanie zwiększona do 7% (o takiej podwyżce informują związkowcy). I o ile mniej otrzymają nauczyciele niż oczekiwane przez nich 15%.

Nauczyciele wywalczyli w 2024 r. podwyżkę aż o 30%-33%. I dziś negocjują z min. edukacji B. Nowacką podwyżki o 15%. Ale premier Donald Tusk zapowiedział, że budżetówka otrzyma tylko 4,1% podwyżki. Nie wiemy, który wariant wygra. Ale możemy policzyć dla każdego z nich kwoty netto i brutto (na 2025 r.). Jeżeli nauczyciele otrzymają podwyżki 15%, staną się jedną z najsilniejszych (obok górników) grupą zawodową w Polsce.

Projekt budżetu. Jakie podwyżki dla budżetówki, nauczycieli i mundurowych

Min. A. Domański przekazał te informacje w Polsat News. Padło tam pytanie: Czy czeka nas nowelizacja tegorocznego budżetu. Jego odpowiedź: "Ta decyzja jeszcze nie zapadła". "Jesteśmy w trakcie prac nad budżetem roku 2025. Ale oczywiście obserwujemy wpływy podatkowe. Wiemy, że w czerwcu dynamika wpływów z VAT przekroczyła 30 proc."

Decyzja o nowelizacji tegorocznego budżetu zapadnie do końca sierpnia 2024 r. Znana jest za to data przyjęcia projektu budżetu na 2025 r. To 27 sierpnia 2024 r. Tego dnia odbędzie się Rada Ministrów i tam zapadną ostateczne decyzje. Na bazie tego dokumentu będzie można ocenić skalę podwyżek na 2025 r. dla sfery budżetowej. Zobaczymy, czy na wysokość podwyżek będzie miała wpływ procedura nadmiernego deficytu (wszczęta przez Komisję Europejską) i przedstawienia KE planu naprawczego finansów publicznych. O tej sprawie min. Domański powiedział:

"Trwają prace dotyczące budżetu i jednocześnie jesteśmy w tzw. dialogu technicznym z Komisją Europejską. Trwają prace nad planem budżetowo-strukturalnym, który będziemy przedstawiać Komisji Europejskiej. Odnośnie tego, czy ten okres dostosowania będzie okresem 4-letnim czy 7-letnim, to wciąż trwają prace analityczne w Ministerstwie Finansów. Są silne argumenty zarówno za 4-letnim, jak i 7-letnim okresem dostosowawczym".

Trudne rozmowy: podwyżka pensji nauczycieli o 15% czy 4,1%

Pierwsze informacje o podwyżkach na 2025 r. premier D. Tusk ujawnił pod koniec czerwca 20225 r. Rząd przyjął 4,1 % jako wskaźnik podwyżki pensji w budżetówce na 2025 r. Nauczyciele oczekują jednak większej podwyżki o 15%. I równolegle podniesienia pensji nauczyciela dyplomowanego do 100% wynagrodzenia przeciętnego i stałego powiązania tych dwóch wynagrodzeń. Jak wyglądałyby ich pensje po podwyżce o 15%?

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 15%

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący - 5644,2 zł (brutto) i 4178,05 zł (netto), podwyżka o 502,1 zł (netto)

Nauczyciel mianowany - 5815,55 zł (brutto), 4294,60 (netto), podwyżka o 517,65 zł (netto)

Nauczyciel dyplomowany - 6802,25 zł brutto, 4967,39 zł netto, podwyżka o 604,7 zł

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 4,1%

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący 3813,56 zł netto (podwyżka o 137,61 zł)

Nauczyciel mianowany 3919,28 zł netto (podwyżka o 142,33 zł)

Nauczyciel dyplomowany 4527,50 zł netto (podwyżka o 164,81 zł)

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 5110 zł 3813,56 zł mianowany 5265 zł 3919,28 zł dyplomowany 6158 zł 4527,50 zł

Nagroda za 45 lat pracy - w przypadku wdrożenia postulatu nauczycieli byłoby to prawdopodobnie 300% pensji

ZNP proponuje też nowy typ nagrody jubileuszowej. Dziś art. 47 Karty Nauczyciela przyznaje takie nagrody:

za 20 lat pracy - 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

za 25 lat pracy - 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

za 30 lat pracy - 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

za 35 lat pracy - 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego;

za 40 lat pracy - 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Dodatek za wychowawstwo - duża podwyżka

Ile zarabiają nauczyciele od 1 stycznia 2024 r. (brutto i netto)

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z odpowiednim poziomem wykształcenia pedagogicznego/zawodowego (pierwsza grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 4908 zł (podwyżka o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego 5057 zł (podwyżka o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego 5915 zł (podwyżka o 1365 zł brutto).

I to przekłada się na taki układ pensji brutto i netto. Dla uproszczenia zakładamy, że nie ma PPK.

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 4908 zł 3675,95 zł mianowany 5057 zł 3776,95 zł dyplomowany 5915 zł 4362,69 zł

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę wśród nauczycieli - to ponad 95% wszystkich nauczycieli.

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Nierozwiązywalny problem pensum

Nie jest rozwiązany problem pensum. Teza osób uznających te pensje za wysokie jest prosta: "Pensum nauczycielskie nie odpowiada 8 godzinom pracy dziennie.Jak dodamy nadgodziny, aby "dobić" do 8h, to mamy rzeczywiste dochody nauczycieli. Zwłaszcza, że są zmiany w zakresie prac domowych w szkołach podstawowych - nauczyciele nie oceniając prac domowych, zmniejszają zakres swojej pracy w domach na rzecz uczniów." Cała ta argumentacja (z zarzutami w tle) jest nietrafiona w przypadku nauczycieli w szkołach, w których nie ma nadgodzin.

Dodatki do pensji

Tak samo jak pensje zasadnicze wzrastają dodatki wiejski i stażowy. Można je łączyć ze sobą.

Nr 1 - Dodatek stażowy dla nauczycieli w 2024 r.

Dodatek funkcjonuje pod dwiema nazwami:

za wysługę lat stażowy.

Wynika to z tego, że jego wartość jest tym wyższa, im dłużej nauczyciel pracuje. Jest to 1% za każdy rok pracy, ale nie więcej niż 20%. Po przepracowaniu 20 lat, dodatek ma co roku wartość 20% pensji.

Prawnie wygląda to tak:

„Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.” (art. 33 Karty Nauczyciela)

Szczegóły reguluje § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. ze zm.).

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek wiejski - art. 54 Karty Nauczyciela

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr. Podstawa prawna: Art. 54 Karty Nauczyciela.

Dodatek za wychowawstwo - art. 34a Karty Nauczyciela

Dodatek dla wychowawcy klasy wynika z art. 34a Karty Nauczyciela. Przepis stanowi: „Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł."

W 2024 r. nie nastąpiła automatyczna waloryzacja dodatku o 30% pensji.

Dodatek motywacyjny - rozporządzenie

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Zasadę określa rozporządzenie wydane na podstawie Karty Nauczyciela (a nie sama Karta).

W praktyce zwrot w przepisie „dodatek nie jest wyższy niż 50% pensji”, przekłada się w praktyce na 200-300 zł (w komentarzach nauczyciele informują o 45 zł brutto). I praktyce nie ma związku z podwyżką pensji nawet tak znaczną jak 30% w 2024 r. Nie nastąpiła tu automatyczna waloryzacja dodatku o 30%.

Dodatek funkcyjny - art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela

Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, mentora lub nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, ustalonej dla tego nauczyciela na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z uwzględnieniem art. 34a tej ustawy.

Z uwagi na zwrot w przepisie „do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela”, nie ma ścisłego związku między wysokością dodatku a podwyżką pensji nauczyciela o 30%. Nie następuje tu automatyczna waloryzacja dodatku.

Tego typu dodatki mają także nauczyciele będący dyrektorami szkoły.

Inne dodatki

