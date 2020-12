Stawka godzinowa do umowy zlecenia 2021

Czym jest stawka godzinowa?

Wedle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Poprzez stawkę godzinową rozumie się więc najniższe wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę pracy dla zleceniobiorców i samozatrudnionych wykonujących pracę w ramach umów o świadczenie usług (Kodeks cywilny). Weszła do polskiego porządku prawnego w 2017 r. Co roku rośnie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, które stosuje się do stosunku pracy (Kodeks pracy). Uregulowanie najniższych dopuszczalnych prawnie wypłat ma na celu ochronę pracownika i zapewnienie godnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wysokość minimalnej płacy i stawki godzinowej zmienia się wraz z 1 stycznia każdego roku. Znana jest już kwota na 2021 r.

Do kogo stosuje się stawkę godzinową? Zleceniobiorcą lub osobą świadczącą usługę może być:





a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy Kodeks cywilny, na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności

Stawka godzinowa brutto - ile to netto?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. stawka godzinowa w 2021 r. wyniesie 18,30 zł brutto. Netto będzie to 12,00 zł. Dla porównania w poprzednim roku było to odpowiednio 17,00 zł i 11,00 zł. Wypłata następuje w formie pieniężnej co najmniej raz w miesiącu (jeśli umowa zlecenie została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc).

Potwierdzenie liczby godzin pracy

Oceniając stosowne wynagrodzenie za zlecenie, należy potwierdzić liczbę godzin pracy. Jeśli zlecenia podjęło się kilka osób, wówczas każda z tych osób potwierdza czas swojej pracy oddzielnie (każdej z nich należy się wynagrodzenie nie niższe niż w przeliczeniu na godziny 18,30 zł brutto). Sposób potwierdzenia liczby godzin pracy powinien być określony w umowie. Jeśli nie sporządzono jej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia należy potwierdzić ten sposób dokumentowania czasu pracy w jeden ze wspomnianych form. W praktyce może jednak zdarzyć się tak, że nigdzie nie zostanie to uregulowane. Wówczas zleceniobiorca powinien przedstawić godziny pracy w jednej z trzech wskazanych wyżej form jeszcze przed wypłatą wynagrodzenia.

Powyższa zasady nie stosuje się w stosunku do pracowników tymczasowych, ponieważ w ich przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

W stosunku do omówionych dokumentów powstał obowiązek przechowywania ich przez pracodawcę (działy kadrowe) przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Stawka niższa niż minimalna - kara

Wypłata niższa niż minimalnie uregulowana przepisami prawa niesie za sobą konieczność uzupełnienia jej do kwoty stawki minimalnej - tak, aby zleceniobiorcy w przeliczeniu na godzinę wyszło 12 zł "na rękę".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 8a ust. 2 zapewnia wypłatę zleceniobiorcy wynagrodzenia nie niższego niż minimalna stawka w przeliczeniu za każda godzinę pracy nawet jeśli ustalono w umowie inną, niższą kwotę.

Co jeśli zleceniodawca nie stosuje się do tego obowiązku? W razie kontroli może otrzymać karę w wysokości od 1000 do 30000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596)