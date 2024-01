Okazjonalna praca zdalna. Pracownik może pracować zdalnie – ale na własny koszt. Pracodawca nie musi nawet zapewnić narzędzi i sprzętu

Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika przez maksymalnie 24 dni w ciągu roku. Przepisy Kodeksu pracy regulują okazjonalną pracę zdalną w ten sposób, że zakres obowiązków, jakie ma pracodawca jest znacząco węższy niż w pozostałych przypadkach pracy zdalnej. Pracodawca nie musi pokrywać kosztów okazjonalnej pracy zdalnej, a nawet zapewnić pracownikowi narzędzi i materiałów.

Okazjonalna praca zdalna to praca zdalna, jaka może być wykonywana na wniosek pracownika. Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 24 dni.

Pracodawca nie musi zapewnić narzędzi i materiałów

Okazjonalna praca zdalna regulowana jest przepisami Kodeksu pracy. Do tego rodzaju pracy zdalnej nie stosuje się jednak szeregu przepisów dotyczących pracy zdalnej. Skutkiem tego zakres obowiązków, jakie ma pracodawca w związku z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej przez pracowników uległ znacznemu ograniczeniu.



Przede wszystkim, w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej – w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów pracy zdalnej – pracodawca nie musi zapewnić pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej.



Co za tym idzie, pracodawca nie ma także obowiązku zapewnienia pracownikowi, który wykonuje okazjonalną pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca nie musi pokrywać kosztów

Pracodawca zwolniony jest ponadto z obowiązku pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej. Nie musi więc pokrywać niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.



Pracodawca zwolniony jest ponadto z obowiązku pokrywania kosztów energii elektrycznej, a także kosztów usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej. Nie jest także zobowiązany do pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej.



W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma również obowiązku zapewnienia pracownikowi szkoleń i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.