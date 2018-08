Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Płaca minimalna - 2220 zł, minimalna stawka godzinowa - 14,5 zł - takie kwoty wynagrodzeń od 2019 r. przewiduje rząd w opublikowanym projekcie rozporządzenia.

Według rządowych szacunków, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy dochody ok. 1,5 mln osób. Tylu zatrudniowych - na podstawie danych GUS - otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego. Regulacja wpłynie też na ok. 2,3 mln podmiotów gospodarczych, w tym ok. 2 mln mikrofirm, dla których zwiększą się koszty zatrudnienia.

Płaca minimalna oraz stawka godzinowa wzrosną na mocy rządowego rozporządzenia, bo wcześniej nie udało się uzgodnić tych stawek w ramach Rady Dialogu Społecznego. Na rządową propozycję nie zgadzały się NSZZ "Solidarność" - związek proponował podniesienie płacy minimalnej do co najmniej 2278,5 zł i OPZZ, które chciało, by wynosiła ona nie mniej niż 2383 zł.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym - Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Projekt tego rozporządzenia trafił właśnie do konsultacji.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto czyli ok. 1500 zł "na rękę". Stanowi to 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa wynosi zaś 13,70 zł. Proponowana na 2019 r. w projekcie rozporządzenia stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 220 zł oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,7 proc. oraz relację do prognozowanego na 2019 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,6 proc.

Wydatki związane z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych zostaną sfinansowane w ramach środków na wynagrodzenia pozostających w dyspozycji pracodawców.

