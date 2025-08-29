Webinar: Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach” poprowadzą Renata Bugiel i Justyna Burska – prawniczki, ekspertki prawa pracy, partnerki w kancelarii GKR Legal. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić w firmie wdrożenie przepisów Dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń oraz poznają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

Wprowadzenie w polskich firmach zasad jawności i równości wynagrodzeń, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/70, będzie dla pracodawców i pracowników działów kadr znaczącym wyzwaniem!

Nic więc dziwnego, że kwestia ta wciąż rodzi wiele pytań i wątpliwości. Od kiedy jawność wynagrodzeń będzie obowiązywać w Polsce? Jak zaplanować i efektywnie przeprowadzić proces wdrożenia nowych przepisów? Jakie obowiązki będzie miał pracodawca? Do czego będzie miał prawo pracownik? Czy można ujawnić swoje zarobki? Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy są już wprowadzane. Ekspertki z kancelarii GKR Legal na bieżąco je śledzą i w przystępny sposób omówią w trakcie praktycznego webinaru. Odpowiedzą także na najczęściej zadawane pytania i przekażą praktyczne wskazówki, dzięki którym wdrożenie zmian odbędzie się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami!

Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wdrożenia przepisów o przejrzystości wynagrodzeń.

Dowiesz się, jak efektywnie i sprawnie wdrożyć nowe przepisy w firmie.

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertkom.

Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Otrzymasz retransmisję webinaru i materiały szkoleniowe, dzięki którym w dowolnym momencie wrócisz do najbardziej interesujących kwestii.

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Jawność i równość wynagrodzeń w pytaniach i odpowiedziach + certyfikat gwarantowany – program webinaru

Termin: 9.09.2025 r., godz. 10:00-11:00

Od czego zacząć proces wprowadzania zasad jawności wynagrodzeń?

Czy pracownik może ujawnić swoje wynagrodzenie? Czy mogą spotkać go negatywne konsekwencje z tego powodu?

Czy przed implementacją dyrektywy do polskiego porządku prawnego pracownicy mogą dochodzić roszczeń z tytułu nierównego wynagradzania?

Jak powinien wyglądać regulamin wynagradzania, żeby był zgody z dyrektywą?

Czy obligatoryjne będzie wskazywanie proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę?

Jakich danych pracownika można będzie żądać po wdrożeniu dyrektywy?

Czy dyrektywa przewiduje sankcje dla pracodawców za naruszenie jej postanowień?

Jakie obiektywne kryteria mogą uzasadniać nierówności płacowe?

Wartościowanie stanowisk w małej firmie. Na jakie kryteria można się powołać?

Zasady wzrostu wynagrodzeń – czy każda firma powinna jest wdrożyć?

W drugiej części webinaru ekspertki odpowiedzą na pytania uczestników spotkania zadane na czacie.

Ekspertki

Renata Bugiel

Adwokat, partner w kancelarii GKR Legal. Lider praktyki prawa pracy w kancelarii GKR Legal. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, przede wszystkim na rzecz pracodawców. Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych, w tym dotyczących mobbingu, dyskryminacji i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Uczestniczy w pracach komisji powoływanych przez pracodawców (komisje etyki, antymobbingowe) jako ekspert zewnętrzny. Doradza klientom polskim i zagranicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a także prawa własności intelektualnej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Justyna Burska

Radca prawny, partner w kancelarii GKR Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz spory korporacyjne. Jest także doświadczonym ekspertem prawa pracy. Ma doświadczenie w tworzeniu dokumentacji pracowniczej, w tym aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawców oraz doradza w kwestiach zatrudnienia. Reprezentuje klientów przed sądami pracy. Zasiadała w komisjach ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji jako zewnętrzny ekspert. Angażuje się w działalność edukacyjną, publikując artykuły dotyczące prawa pracy. Współprowadzi szkolenia dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi i budowaniu przyjaznej kultury organizacyjnej.