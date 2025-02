Wynagrodzenia 2025 r.: Nadgodziny w systemie stałej pensji i godzinowym. Dodatek za nadgodziny

Czy zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę kobiecie w ciąży dotyczy również przypadku ciąży w okresie wypowiedzenia? Czy pracodawca musi odwołać wypowiedzenie, jeśli to on je złożył? Czy pracownica będąca w ciąży może cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Co na to prawo?