Mundurowi: Świadczenie mieszkaniowe od 450 zł do 1500 zł. W 2025 r. skorzysta 100 000 żołnierzy

Świadczenie wynosi od 450 zł do 1500 zł w zależności od miasta. Średnia wysokość świadczenia w kwietniu 2024 r. - 887,85 zł.

MON przeprowadził analizę rynku najmu. W 75 garnizonach, gdzie kwota świadczenia mieszkaniowego nie pokrywała 40% średniego kosztu najmu lokalu mieszkalnego, będzie podwyżka. Nie podstawowej wysokości świadczenia mieszkaniowego (w 2025 r. wciąż 300 zł - bez podwyżki), ale istotniejszych współczynników przeliczeniowych.

I na tej podstawie wprowadził podwyżki świadczenia mieszkaniowego poprzez zmiany współczynników. Poniżej nowe współczynniki od których zależy wysokość świadczenia mieszkaniowego:

projekt rozporządzenia projekt rozporządzenia

Co to jest świadczenie mieszkaniowe?

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danej miejscowości w wysokości iloczynu stawki podstawowej (300 zł) i współczynnika świadczenia zależnego od garnizonu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Współczynnik w zależności od garnizonu kształtuje się w przedziale od 1,5 do 5,0. Dlatego świadczenie mieszkaniowe wynosi odpowiednio od 450 do 1500 zł.

Świadczenie wynosi od 450 zł do 1500 zł w zależności od garnizonu. Średnia wysokość świadczenia w kwietniu 2024 r. wynosiła 887,85 zł.

Ile osób otrzymuje świadczenie mieszkaniowe (2022 - 2024 r.)

Liczba żołnierzy zawodowych korzystających, ze świadczenia mieszkaniowego:

w 2022 r. średniomiesięcznie 75 744 wypłat świadczenia mieszkaniowego,

w 2023 r. 85 795 wypłat (13,28% wzrostu),

w kwietniu 2024 r. 97 427 świadczeń (13,56 % wzrostu).

W 2025 r. zawodową służbę wojskową ma pełnić 142 053 żołnierzy. Uwzględniając ten wzrost liczby kadry wojskowej przyjąć należy również wzrost liczby żołnierzy korzystających z ww. formy zakwaterowania.

Ile kosztuje świadczenie mieszkaniowe?

W 2025 roku na wypłatę świadczenia mieszkaniowego rząd ma 1 244 mln zł. Podwyższenie wysokości współczynnika świadczenia mieszkaniowego co najmniej do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów najmu w 40% spowoduje dodatkowy wzrost kwoty dotacji w wysokości ok. 177 mln zł (zmiana dla 75 garnizonów).