Od 1 września 2024 r. możliwy 150% dodatek motywacyjny dla nauczycieli (niektórych). Dla wszystkich podwyżka 5% w 2025 r. [Budżetówka]

150% dodatek motywacyjny dla nauczycieli 6 szkół warszawskich (modułowy program kształcenia zawodowego). Skorzystają też dyrektorzy szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie. Obecnie jest ono realizowane w sześciu stołecznych szkołach kształcących w zawodzie. Wysokość tego dodatku (korzystna dla nauczycieli) stoi w opozycji do 5% podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. To informacja z wczoraj. Przekazał ją Minister Finansów A. Domański.

Minister Finansów: Wynagrodzenia nauczycieli z podwyżką o 5% w 2024 r. Tyle samo dla całej budżetówki. Przeciwko temu protestują nauczycielskie związki zawodowe

Nauczyciele: podwyżka 5% w 2025 r. dla wszystkich [Budżetówka]

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% w 2025 r. to zdecydowanie za mało. Tak wynika z wypowiedzi związkowców. Np.: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz - niech MEN jednak powalczy o podwyżkę 10%, a Sejm zajmie się nowelizacją Karty Nauczyciela. Ma dać powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Waldemar Jakubowski - "Nie rozumiem wypowiedzi ministra Domańskiego, na Radzie Dialogu Społecznego była proponowana wyższa podwyżka - o 7%. I pyta: "Czy chodzi o podwyżkę średniego wynagrodzenia czy zasadniczego?

W Warszawie nie czekając na rząd podnieśli dodatki motywacyjne

W Warszawie radni przyjęli uchwałę, w której m.in. podwyższyli kwotę stypendiów sportowych. Podnieśli także dodatki motywacyjne dla nauczycieli i zwiększyli dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół.

Projekt uchwały o podwyżce dodatków dla nauczycieli i dyrektorów:

1) podniesiono wartość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz niektórych kierowników, a także ujednolicona kwota tych dodatków dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie rozszerzono katalog realizowanych przez nauczycieli zadań, uprawniających do przyznania dodatku motywacyjnego.

2) Wprowadzono możliwość zwiększenia dodatku motywacyjnego - do 150 proc. dla nauczycieli realizujących modułowy program kształcenia zawodowego i dla dyrektorów szkół, w których prowadzone jest takie kształcenie. Obecnie jest ono realizowane w sześciu stołecznych szkołach kształcących w zawodzie.

Zmiany mają być wprowadzone od 1 września 2024 r.

Jaki koszt 9 mln zł w 2024 r. i 27 mln zł w 2025 r.

"Skutki te w odniesieniu do 2024 r. pokryte zostaną z rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, natomiast w odniesieniu do 2025 r. i lat kolejnych źródłem ich finansowania będą środki planowane w budżecie Warszawy co roku na zadania edukacyjne i naliczane dla dzielnic w oparciu o kwotę na ucznia przeliczeniowego"