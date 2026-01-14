REKLAMA

REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » ZUS Z-12 już daje 7000 zł w 2026 r. ZUS przypomina zmiany od 1 stycznia 2026 r. a nowe rozporządzenie już w mocy

ZUS Z-12 już daje 7000 zł w 2026 r. ZUS przypomina zmiany od 1 stycznia 2026 r. a nowe rozporządzenie już w mocy

14 stycznia 2026, 18:37
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS Z-12 już daje 7000 zł w 2026 r. ZUS przypomina zmiany od 1 stycznia 2026 r. a nowe rozporządzenie już w mocy
Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12). ZUS wypłaca 7000 zł, ale warunek to właśnie owy ZUS Z-12. Nowe rozporządzenie już w mocy.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1888), które wprowadza zmiany w bardzo ważnym świadczeniu z ZUS dla wielu osób.

Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy możesz złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Ważne

Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego wniosek i niezbędne dokumenty możesz złożyć zarówno jako członek rodziny osoby zmarłej lub inna osoba, a także jako uprawiony podmiot, jeśli pokryłeś koszty pogrzebu.

Zobacz również:

ZUS wypłaca 7000 zł, ale warunek to ZUS Z-12: NOWE ROZPORZĄDZENIE

Zgodnie z nowymi przepisami, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. poz. 1412, z 2023 r. poz. 2800 oraz z 2025 r. poz. 968) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, dotyczący wypłaty zasiłku pogrzebowego, zwany dalej „wnioskiem o zasiłek pogrzebowy”, dodatkowo zawiera:

  • 1) imię i nazwisko osoby zmarłej;
  • 2) numer PESEL osoby zmarłej, a jeżeli nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
  • 3) datę i miejsce zgonu;
  • 4) oświadczenie o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zmarłej do wnioskodawcy;
  • 5) oświadczenie wnioskodawcy o podleganiu przez niego ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – w przypadku gdy jest to niezbędne dla rozpatrzenia wniosku o zasiłek pogrzebowy;
  • 6) oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części;
  • 7) oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu;
  • 8) dane innego organu rentowego oraz numer przyznanego świadczenia – w przypadku gdy świadczenie to było wypłacane osobie zmarłej przez inny organ rentowy;
  • 9) nazwę zakładu pogrzebowego, numery NIP i REGON, adres siedziby i adres do korespondencji – w przypadku gdy wniosek o zasiłek pogrzebowy jest zgłaszany za pośrednictwem zakładu pogrzebowego;
  • 10) upoważnienie udzielone przez zainteresowanego zakładowi pogrzebowemu do wypłaty zasiłku pogrzebowego na wskazany we wniosku rachunek płatniczy tego zakładu pogrzebowego prowadzony w kraju lub wydany w kraju zakładowi pogrzebowemu instrument płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2025 r. poz. 611 i 1069) – w przypadku gdy wniosek o zasiłek pogrzebowy jest zgłaszany za pośrednictwem zakładu pogrzebowego;
  • 11) informację, czy zasiłek pogrzebowy ma być wypłacony zakładowi pogrzebowemu w całości, czy w części – w przypadku, o którym mowa w pkt 10;
  • 12) informację o wnioskowanej kwocie zasiłku pogrzebowego przypadającej na zainteresowanego i zakład pogrzebowy – w przypadku gdy zasiłek ten ma zostać wypłacony zakładowi pogrzebowemu w części;
  • 13) informację o numerze posiadanego rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub o numerze wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli wypłata zasiłku pogrzebowego ma być dokonana na rachunek płatniczy lub instrument płatniczy, lub o numerze rachunku płatniczego zakładu pogrzebowego prowadzonego w kraju lub o numerze wydanego w kraju zakładowi pogrzebowemu instrumentu płatniczego w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy w 2026?

Zasiłek pogrzebowy w 2026 r. przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu i posiadają dokumenty, które to potwierdzają (np. fakturę).

Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r. Wniosek o zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego

Upraszczając wniosek, który składasz za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, powinien zawierać dane tego zakładu.

Jak podaje ZUS: Zasiłek pogrzebowy będziemy mogli wypłacić na konto bankowe zakładu pogrzebowego na podstawie upoważnienia zawartego we wniosku – jeśli jako osoba uprawniona złożysz wniosek o ten zasiłek za pośrednictwem zakładu pogrzebowego.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien zawierać oświadczenia:

  • o stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa osoby zmarłej i wnioskodawcy,
  • o tym, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – jeśli jest to niezbędne dla rozpatrzenia wniosku,
  • o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części,
  • o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, do wniosku dołączasz:

  1. rachunki (np. faktury)za poniesione koszty pogrzebu,
  2. kopie rachunków (np. faktur), potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałami – jeżeli oryginały złożyłeś w banku
  3. oraz – w zależności od sytuacji – dokumenty:
  • jeśli nie ma aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe – kartę zgonu lub jej kopię albo zaświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii (lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo położnej) o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej,
  • dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
  • akt zgonu albo akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, jeżeli te dokumenty powstały za granicą.

ZUS Z-12 daje 7000 zł w 2026 r. ZUS przypomina zmiany od 1 stycznia 2026 r. a nowe rozporządzenie już w mocy

ZUS Z-12 daje 7000 zł w 2026 r. ZUS przypomina zmiany od 1 stycznia 2026 r. a nowe rozporządzenie już w mocy

Shutterstock

Uszczegóławiając, zgodnie z nowym rozporządzeniem do wniosku o zasiłek pogrzebowy dołącza się:

  • 1) kartę zgonu lub jej kopię albo zaświadczenie lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie albo położnej o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej – w przypadku gdy nie został sporządzony akt urodzenia dziecka;
  • 2) rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
  • 3) dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy dołącza się również akt zgonu albo akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone za granicą.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2026?

Zasiłek pogrzebowy w 2026 r. wynosi 7000 zł.

ZUS wypłaca 7000 zł, ale warunek to ZUS Z-12

ZUS Z-12 - to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Ważne

Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12).

Ważne: wniosek o zasiłek pogrzebowy – zmiany od 1 stycznia 2026 r.

Jeśli składasz wniosek za pośrednictwem eZUS, możesz skorzystać z dotychczasowego formularza (dopóki nie zastąpimy go nowym). Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego (w tym rachunki poniesionych kosztów pogrzebu) możesz wówczas dołączyć również elektronicznie.

Zakład pogrzebowy przekazuje nam wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z dokumentami w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS).

Źródło: ZUS

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 718)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1159)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1888)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

