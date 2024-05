Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Przykład

Z pracownicą działu księgowości Joanną Z. będącą w ciąży została rozwiązana umowa o pracę z dniem 31 marca 2024 r. z powodu ogłoszenia upadłości zakładu pracy. W związku z tym, że nie było dla niej innego zatrudnienia, adekwatnego do kwalifikacji, do dnia porodu Joanna Z. ma prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, którego wypłatę realizował ZUS. Joanna Z. urodziła dziecko w dniu 22 maja 2024 r. i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia w pełnym wymiarze. Od dnia porodu Joanna Z. nie pobiera już zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a po prostu zasiłek macierzyński.