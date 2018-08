Renta socjalna od 1 września 2018 r. - brutto/netto

1 września wejdą w życie przepisy podwyższające rentę socjalną. Będą one obwiązywały z mocą wsteczną od 1 czerwca br. Dzięki nim renta ta wzrośnie z 865,03 zł brutto (745,18 zł netto) do 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Oznacza to wzrost na poziomie ponad 19%.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie to musi powstać przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich. Często są to więc osoby, które nigdy nie osiągną samodzielności, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Takie osoby nie weszły na rynek pracy i przez to nie mogły nabyć uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Celem renty socjalnej jest więc zrekompensowanie tego braku. Dlatego są one w całości finansowane z budżetu państwa.

Gdański Oddział ZUS w wypłacił w lipcu 11 tys. rent socjalnych, zaś słupski blisko 4 tys.

Ponieważ znowelizowana ustawa obowiązywać będzie z mocą od 1 czerwca to renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września z trzymiesięcznym wyrównaniem. Warto pamiętać, że przysługuje ono tylko za te miesiące, kiedy renta była wypłacana.

Całość procedury związanej z podwyżką renty socjalnej przebiegać będzie z urzędu. Nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku.