Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Termin mija 20 maja. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.

Od 1 maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i RCA

ZUS przypomina, że od 1 maja 2026 weszły w życie nowe wzory formularzy ZUS DRA oraz ZUS RCA. Nowe dokumenty mają zastosowanie już przy rozliczeniach składek za kwiecień 2026. Zatem, przedsiębiorcy powinni rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2025 rok, już na nowych wzorach formularzach ZUS, które przedsiębiorcy muszą przekazać najpóźniej do 20 maja 2026 roku.

Zmiany wynikają z obowiązujących przepisów oraz nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r., dotyczącego wzorów dokumentów rozliczeniowych. ZUS udostępnił 24 kwietnia 2026 nową metrykę 324 w programie Płatnik, która pozwala przygotowywać deklaracje na nowych formularzach.

Przedsiębiorcy mogli wysyłać nowe dokumenty jeszcze przed 1 maja, jednak takie rozliczenia były przetwarzane dopiero od dnia oficjalnego wejścia zmian w życie, tj. 1 maja 2026.

ZUS ostrzega. Stare formularze będą wymagały korekty

Choć nowe formularze są już dostępne w systemy ZUS, część przedsiębiorców może przez pomyłkę wysłać deklarację na starszych drukach, np. korzystając z wcześniejszych wersji programu Płatnik lub nieaktualnych systemów księgowych.

ZUS podkreśla, że osoby, które rozliczą składki za kwiecień 2026 na starych formularzach, będą musiały później składać korekty dokumentów. Dlatego przedsiębiorcy powinni od razu korzystać z nowych wersji formularzy obowiązujących od maja 2026. Dotyczy to zarówno deklaracji ZUS DRA, jak i ZUS RCA.

Co zmieniło się w formularzach ZUS?

Najważniejsza zmiana dotyczy nowego pola związanego z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. W nowych formularzach dodano specjalne oświadczenie dotyczące uwzględniania przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku, tj. środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne.

Nowe pole znajduje się:

w formularzu ZUS DRA – w bloku XII, pole 06 ,

– w bloku XII, , w formularzu ZUS RCA – w bloku III.F, pole 15.

Kogo dotyczą nowe zasady przy składce zdrowotnej?

Zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających się:

według skali podatkowej,

podatkiem liniowym,

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2025 przy ustalaniu podstawy składki zdrowotnej co do zasady nie uwzględnia się przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku firmy, w tym środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.

Jednocześnie przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą zdecydować, że takie przychody i koszty będą jednak uwzględniane przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za 2025 rok.

Niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć dodatkowe oświadczenie

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się uwzględnić przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, musi złożyć odpowiednie oświadczenie.

Odbywa się to poprzez zaznaczenie nowego pola:

w ZUS DRA – blok XII, pole 06,

w ZUS RCA – blok III.F, pole 15.

Oznacza to, że część przedsiębiorców będzie musiała dokładnie sprawdzić sposób przygotowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok, aby uniknąć późniejszych korekt i problemów z dokumentami.

Podstawa prawna: