REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Składki na ubezpieczenie społeczne » Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Termin mija 20 maja. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej

Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Termin mija 20 maja. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 maja 2026, 11:01
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.

Od 1 maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i RCA

ZUS przypomina, że od 1 maja 2026 weszły w życie nowe wzory formularzy ZUS DRA oraz ZUS RCA. Nowe dokumenty mają zastosowanie już przy rozliczeniach składek za kwiecień 2026. Zatem, przedsiębiorcy powinni rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2025 rok, już na nowych wzorach formularzach ZUS, które przedsiębiorcy muszą przekazać najpóźniej do 20 maja 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Zmiany wynikają z obowiązujących przepisów oraz nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r., dotyczącego wzorów dokumentów rozliczeniowych. ZUS udostępnił 24 kwietnia 2026 nową metrykę 324 w programie Płatnik, która pozwala przygotowywać deklaracje na nowych formularzach.

Przedsiębiorcy mogli wysyłać nowe dokumenty jeszcze przed 1 maja, jednak takie rozliczenia były przetwarzane dopiero od dnia oficjalnego wejścia zmian w życie, tj. 1 maja 2026.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

ZUS ostrzega. Stare formularze będą wymagały korekty

Choć nowe formularze są już dostępne w systemy ZUS, część przedsiębiorców może przez pomyłkę wysłać deklarację na starszych drukach, np. korzystając z wcześniejszych wersji programu Płatnik lub nieaktualnych systemów księgowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS podkreśla, że osoby, które rozliczą składki za kwiecień 2026 na starych formularzach, będą musiały później składać korekty dokumentów. Dlatego przedsiębiorcy powinni od razu korzystać z nowych wersji formularzy obowiązujących od maja 2026. Dotyczy to zarówno deklaracji ZUS DRA, jak i ZUS RCA.

Co zmieniło się w formularzach ZUS?

Najważniejsza zmiana dotyczy nowego pola związanego z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. W nowych formularzach dodano specjalne oświadczenie dotyczące uwzględniania przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku, tj. środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne.

Nowe pole znajduje się:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • w formularzu ZUS DRA – w bloku XII, pole 06,
  • w formularzu ZUS RCA – w bloku III.F, pole 15.

ZUS DRA - PDF do pobrania

ZUS RCA - PDF do pobrania

Kogo dotyczą nowe zasady przy składce zdrowotnej?

Zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających się:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2025 przy ustalaniu podstawy składki zdrowotnej co do zasady nie uwzględnia się przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku firmy, w tym środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.

Jednocześnie przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą zdecydować, że takie przychody i koszty będą jednak uwzględniane przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za 2025 rok.

Niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć dodatkowe oświadczenie

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się uwzględnić przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, musi złożyć odpowiednie oświadczenie.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Odbywa się to poprzez zaznaczenie nowego pola:

  • w ZUS DRA – blok XII, pole 06,
  • w ZUS RCA – blok III.F, pole 15.

Oznacza to, że część przedsiębiorców będzie musiała dokładnie sprawdzić sposób przygotowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok, aby uniknąć późniejszych korekt i problemów z dokumentami.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.).
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026. Termin mija 20 maja. Chodzi o rozliczenie składki zdrowotnej
06 maja 2026

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2026 r. - nie zawsze razem z pensją. Czasem nawet do 10 dni na wypłatę. Co zmienił Kodeks pracy?
06 maja 2026

Kończysz pracę i masz niewykorzystany urlop? Od 2026 r. przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają termin jego wypłaty. W jednych przypadkach pieniądze trafią na konto razem z ostatnią pensją, w innych trzeba będzie poczekać nawet do 10 dni. Od czego to zależy i kiedy pracodawca musi zapłacić?
Jawność wynagrodzeń jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały wejść w życie 7. czerwca 2026 r.
06 maja 2026

Jawność wynagrodzeń najprawdopodobniej wejdzie w życie jednak od 2027 r. Nowe przepisy miały obowiązywać od 7. czerwca 2026 r. Pracownicy niecierpliwie czekają na zmiany dotyczące transparentności płac. Jest nowy projekt ustawy, która ma wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia.
Pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu gotowy
05 maja 2026

Jeden z wniosków wysnuwających się z analizy poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych brzmi: pracodawcy muszą odejść od myślenia, że młody pracownik powinien być od razu "gotowy". Jak dziś wygląda sytuacja najmłodszych pracowników na rynku pracy? Co trzeba zmienić?

REKLAMA

Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Dofinansowanie 9 tys. zł na osobę, m.in. pracownika 55+ i niepełnosprawną. Nabór tylko do 22 maja 2026 r. [PARP]
05 maja 2026

Z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS) uruchomiono pilotaż Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Program przewiduje dofinansowanie rozwoju kompetencji m.in. pracowników 55+ i niepełnosprawnych. Przysługuje wsparcie w wysokości 9 tys. zł na osobę. Nabór trwa tylko do 22 maja 2026 r. [PARP].
Legitymacja emeryta‑rencisty w 2026 roku - kto może ją dostać, jakie daje ulgi i ważne zmiany od lipca
05 maja 2026

Zniżki na przejazdy, tańsze leki czy zwolnienie z abonamentu RTV to tylko część przywilejów dostępnych po okazaniu legitymacji emeryta-rencisty. W 2026 roku dokument ten nadal daje dostęp do wielu ulg i zniżek, a od lipca planowane są zmiany w jego wyglądzie i zabezpieczeniach.

REKLAMA

Kwoty wolne od potrąceń 2026 netto [TABELA]
05 maja 2026

Kwoty wolne od potrąceń od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA