Czy PPK się opłaca? Rosną aktywa i liczba uczestników [Bieżące dane]

Czy PPK się opłaca? Mogą świadczyć o tym rosnące aktywa i liczba uczestników programu. Oto bieżące dane z biuletynu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które funkcjonują w Polsce już 5 lat. Podobne rozwiązanie dodatkowego powszechnego oszczędzania obywateli planuje wprowadzić Irlandia.

PPK - liczba uczestników

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,58 mln osób, z czego 94,11% stanowią osoby narodowości polskiej. W ciągu ostatniego miesiąca do programu dołączyło 22,5 tysiąca osób. Statystyczny uczestnik programu jest w większości mężczyzną i ma średnio 39 lat. Udział pracowników w PPK waha się od 77,56% w firmach zatrudniających ponad 250 osób do 33,59% w firmach zatrudniających poniżej 20% oraz w sektorze publicznym. Ogólna partycypacja w programie wynosi 48,76%. Wzrosła także do 325 tys. liczba podmiotów, umożliwiających swoim pracownikom udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

PPK - wartość aktywów

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 910 mln złotych i tym samym przekroczyła 28,28 mld złotych. Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 830 mln złotych. Wzrost o 10 mln m/m jest związany z przekazanymi wpłatami powitalnymi za II kwartał 2024 r. Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 125% do 164%.

5 lat PPK

Pięć lat to dla PPK okres dynamicznego rozwoju i budowania solidnych fundamentów materialnych i mentalnych pod przyszłe życie wszystkich oszczędzających w Polsce. Wdrożenie systemu i związana z tym kampania edukacyjna doprowadziły do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat konieczności oszczędzania. „Cieszę się, że udało nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie” – mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, w artykule podsumowującym pięciolecie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Automatyczny zapis w Irlandii - podobieństwo do PPK

Tylko 50% ogółu pracowników w Irlandii posiada jakiekolwiek oszczędności emerytalne poza pierwszym filarem. Irlandzki rząd podejmuje szereg działań, aby zapewnić stabilność państwowej emerytury i przygotować się na zmiany demograficzne. O tym, w jaki sposób program emerytalny oparty na automatycznym zapisie ma poradzić sobie ze starzeniem się społeczeństwa pisze Jerry Moriarty - prezes i członek zarządu IAPF, organizacji reprezentującej oszczędzających na emeryturę w Irlandii.

PPK - jak sprawdzić, ile mam na koncie?

W ramach aktualności przypominamy, że Serwis MojePPK umożliwia uczestnikowi PPK sprawdzenie stanu oszczędności na wszystkich jego rachunkach PPK. Aby złożyć dyspozycję dotyczącą środków z rachunku PPK, trzeba skontaktować się z instytucją finansową prowadzącą ten rachunek. Wyjaśniamy też w jakich sprawach uczestnik PPK składa wnioski i deklaracje swojemu pracodawcy, a w jakich instytucji finansowej, prowadzącej rachunek PPK. Dodatkowo prezentujemy wykaz bezpłatnych szkoleń na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych - zarówno dla uczestników programu, jak i pracodawców. Cykliczne webinaria prowadzone są przez ekspertów PFR Portal PPK.

