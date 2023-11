Czy trzeba oszczędzać w PPK cały rok, aby dostać dopłatę w wysokości 240 zł

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje każdemu uczestnikowi PPK, który spełnił wymagania dot. wysokości wpłat, dokonanych w danym roku kalendarzowym na jego rachunek/rachunki PPK. Nie ma przy tym znaczenia to, jak długo dana osoba oszczędza w PPK. Osoby, które w trakcie roku złożyły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinny sprawdzić, czy na swoim rachunku PPK zgromadziły wystarczająco dużo, aby otrzymać taką dopłatę. Jeśli nie, powinny zastanowić się, czy nie wrócić do oszczędzania, składając pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Dopłata roczna przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który ta dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok będzie zgromadzenie – w 2023 roku – na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł. A w przypadku osób, które w 2023 roku skorzystają z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł. Podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.

Uczestnictwo w PPK krócej niż rok

Dla uzyskania uprawnień do dopłaty rocznej nie ma znaczenia okres oszczędzania w PPK. Oznacza to, że rozpoczęcie oszczędzania w trakcie roku albo złożenie przez uczestnika PPK rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w trakcie roku, za który ustalane są uprawnienia uczestnika PPK do tej dopłaty (lub później) czy ustanie zatrudnienia uczestnika PPK lub zmiana tytułu do ubezpieczeń, pozostają bez wpływu na jego prawo do dopłaty rocznej, oczywiście, o ile wcześniej – w danym roku – uczestnik zgromadził na swoim rachunku PPK kwotę wymaganą do jej otrzymania.

Przykład Uczestnik PPK w kwietniu br. złożył swojemu pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W okresie od stycznia do kwietnia na rachunek PPK tego uczestnika wpłynęły wpłaty w wysokości 850 zł. W związku z tym, że warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika PPK wpłat w określonej wysokości, a nie dla okres oszczędzania w tym programie, uczestnik ten powinien otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok.

Przykład Uczestnik PPK do czerwca 2023 roku był zatrudniony w podmiocie X na podstawie umowy o pracę. W lipcu została rozwiązana z tym uczestnikiem PPK umowa o pracę i zawarta umowa zlecenia, z tytułu której podlega on tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (co oznacza, że wpłaty do PPK nie są już za niego dokonywane). W okresie od stycznia do czerwca br. na rachunek uczestnika PPK zostały dokonane wpłaty w łącznej wysokości 3000 zł. Mimo, że od lipca nie są dokonywanie za tego uczestnika wpłaty do PPK, uczestnik powinien otrzymać dopłatę roczną. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK uczestnika PPK wpłat w określonej wysokości.

Przykład Uczestnik PPK w lutym br. złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Teraz chce wrócić do oszczędzania. Jeśli złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat jeszcze w listopadzie br., przed wypłatą wynagrodzenia w tym miesiącu, to pracodawca obliczy i pobierze wpłaty do PPK od tego wynagrodzenia i przekaże je do instytucji finansowej w grudniu, czyli jeszcze w 2023 roku. Wpłat do PPK dokonuje się bowiem począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Czasami zgromadzenie odpowiedniej kwoty może nie wystarczyć

Może się jednak zdarzyć tak, że – pomimo zgromadzenia odpowiedniej kwoty wpłat na swoim rachunku lub rachunkach PPK – uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej. Dzieje się tak, jeśli w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie – ze wszystkich źródeł – przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ponadto dopłata nie przysługuje uczestnikowi, który po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

Kilka rachunków PPK

Dla ustalania uprawnień do dopłaty rocznej za dany rok, uwzględnia się wpłaty do PPK dokonane w tym roku na wszystkie rachunki uczestnika PPK. Jeśli uczestnik ma kilka rachunków PPK, dopłata roczna zostanie zewidencjonowania na tym rachunku PPK, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej dla niego najpóźniej. W sytuacji, gdy tego samego dnia zawarto dla uczestnika PPK więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata roczna zostanie zaewidencjonowana na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków będzie wyższa.

Termin przekazania dopłaty

Dopłata roczna powinna zostać zaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje. Gdyby jednak okazało się, że uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie otrzymał jej, to – na wniosek tego uczestnika PPK, Polskiego Funduszu Rozwoju, instytucji finansowej lub podmiotu zatrudniającego – dopłata ta powinna zostać zaewidencjonowana na rachunku PPK tego uczestnika w roku następnym albo w kolejnych latach – pod warunkiem, że prawo do niej nie uległo przedawnieniu.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.