PPK. Czy Pracowniczy Plan Emerytalny zwalnia pracodawcę z tworzenia PPK

Jesteśmy nowym podmiotem zatrudniającym. W czerwcu 2023 roku zatrudniliśmy 20 osób na podstawie umowy o pracę. Czy jeśli utworzymy Pracowniczy Plan Emerytalny – spełniające warunki określone przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – to będziemy zwolnieni z wdrożenia PPK? Opowiadamy.

Utworzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE) przez nowy podmiot zatrudniający nie zwalnia go z utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jednak pracodawca, który uruchomił PPK, a następnie utworzył PPE, po spełnieniu określonych w ustawie o PPK wymagań, może nie finansować wpłat do PPK za uczestników PPK, którzy przystąpili do PPE.

Zwolnienie z PPK

Ze zwolnienia z utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK) mógł skorzystać pracodawca, który w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK (w ramach jednego z czterech etapów przewidzianych przepisami przejściowymi tej ustawy), prowadził pracowniczy program emerytalny (PPE), jeśli:

w PPE uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) oraz

pracodawca naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia.

Zwolnienie to nie jest jednak bezterminowe i przestaje obowiązywać – co oznacza, że pracodawca jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy o PPK – począwszy od dnia:

zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,

ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia,

likwidacji PPE,

opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania pracodawcy,

następującego po 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Oznacza to, że począwszy od tego dnia – pracodawca jest zobowiązany, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy (90 dni) zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK.

Utworzenie PPE już po utworzeniu PPK

Ponadto w ustawie o PPK przyjęto, że podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może – w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie – nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez KNF, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.

Należy tutaj zaznaczyć, że jeśli w danym podmiocie nie działa zakładowa organizacja związkowa, to takie zwolnienie w porozumieniu z inną reprezentacją nie będzie możliwe.

Przykład Podmiot X, który w 2021 roku utworzył PPK, od czerwca 2023 roku prowadzi także PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości 4% wynagrodzenia. Podmiot ten, pomimo, że nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa chce – w porozumieniu z reprezentacja osób zatrudnionych – zwolnić się z finansowania wpłat do PPK. W związku z tym, że w podmiocie X nie działa zakładowa organizacja związkowa, nie może on zwolnić się z finansowania wpłat do PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.