Rachunek małżeński w PPK

PPK przewiduje rachunek małżeński. Wówczas małżonkowie mogą korzystać wspólnie ze swoich oszczędności gromadzonych w programie Pracownicze Plany Kapitałowe. Co w przypadku śmierci małżonka?

Małżonkowie mogą wspólnie korzystać ze swoich oszczędności w PPK

Rachunek małżeński może zostać otwarty dla małżonków, którzy osiągnęli 60. rok życia i mają zawarte umowy o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową. Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Zasadą jest, że uczestnicy PPK nie mogą otworzyć wspólnego rachunku PPK. Wyjątek przewidziano dla małżonków, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej chcą wspólnie korzystać z oszczędności zgromadzonych przez nich w tym programie.

Uczestnik PPK, po osiągnięciu 60. roku życia, może złożyć do instytucji finansowej wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy małżonek uczestnika PPK ma zawartą umowę o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową, również ukończył 60 lat, a ponadto małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

Po spełnieniu wskazanych wyżej wymagań, instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków.

PPK - ratalna wypłata świadczenia

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Małżonkowie mogą zatem wskazać większą liczbę rat, ale nie mniejszą niż 120.

Wysokość raty omawianego świadczenia odpowiada łącznej kwocie wynikającej z odkupienia jednostek uczestnictwa bądź umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Liczba tych odkupionych bądź umorzonych jednostek stanowić będzie iloraz liczby jednostek uczestnictwa, jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty oraz liczby miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem małżonków.

Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

PPK a śmierć jednego z małżonków

Oprócz wspólnego korzystania ze środków, zaletą świadczenia małżeńskiego jest także to, że w przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie to wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Dopiero po śmierci drugiego z małżonków środki zapisane na rachunku małżeńskim trafią do osób uprawnionych, wskazanych przez małżonków instytucji finansowej (takie osoby otrzymają środki z rachunku małżeńskiego bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego), a w razie niewskazania takich osób – do spadkobierców małżonków (odmienności w tym zakresie mają miejsce w przypadku, gdy rachunek PPK jest prowadzony przez zakład ubezpieczeń).

W razie nieskorzystania przez małżonków z możliwości otwarcia rachunku małżeńskiego, po śmierci jednego z małżonków (uczestnika PPK) instytucja finansowa dokona wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego na rachunek PPK, IKE lub PPE jego małżonka, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Instytucja finansowa ma na dokonanie takiego transferu 3 miesiące od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa i oświadczenia (w postaci papierowej) o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa. Pozostałe środki z rachunku PPK zmarłego trafią do osoby lub osób uprawnionych, wskazanych przez niego instytucji finansowej (taką osobą może, ale nie musi być małżonek uczestnika PPK), a w razie niewskazania takich osób uprawnionych – do spadkobierców zmarłego.

Otwarcie rachunku małżeńskiego pozwala, po śmierci jednego z małżonków, na korzystanie ze środków z tego rachunku przez drugiego małżonka bez tych utrudnień.

