Prawie 4500 złotych renty socjalnej od marca 2025. Kto dostanie nowe świadczenie z ZUS?

Od marca 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną mogą liczyć na znacznie wyższe świadczenia dzięki waloryzacji oraz nowemu dodatkowi dopełniającemu. Wprowadzone zmiany sprawią, że niektóre osoby z niepełnosprawnościami otrzymają nawet 4500 zł miesięcznie. Czym jest nowy dodatek dopełniający, ile wynosi i komu przysługuje? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące nowego świadczenia z ZUS.

rozwiń >

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które całkowicie utraciły zdolność do pracy z powodu niepełnosprawności powstałej przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (do 25. roku życia). Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest uzyskanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza orzecznika ZUS.

REKLAMA

Autopromocja

Renta socjalna przysługuje osobom, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Nie jest uzależniona od stażu pracy ani od wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, co odróżnia ją od innych rent przyznawanych przez ZUS.

Ile wynosi renta socjalna po waloryzacji?

Wysokość renty socjalnej jest corocznie waloryzowana w marcu. Do 28 lutego 2025 roku świadczenie to wynosiło 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 netto. Po waloryzacji z 1 marca 2025 roku kwota ta wzrosła o o 97,95 zł brutto. Tym samym:

od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto ,

, od 1 marca 2025 roku renta socjalna wynosi około 1715 zł netto.

Osoby pobierające rentę socjalną mogą także liczyć na dodatkowe świadczenia, które pozwolą zwiększyć łączną kwotę wypłat z ZUS. Jednym z nich jest nowy dodatek dopełniający, który znacząco podniesie dochody niepełnosprawnych rencistów.

Od 1 stycznia 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną i całkowicie niezdolne do pracy mogą otrzymać dodatek dopełniający. Głównym celem tego świadczenia jest podniesienie dochodów osób z niepełnosprawnościami do wysokości minimalnego wynagrodzenia, co ma na celu poprawę ich warunków bytowych i stabilności finansowej. Dzięki dodatkowemu wsparciu uprawnione osoby będą mogły łatwiej pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz codziennymi wydatkami, co przełoży się na lepszą jakość życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które są:

całkowicie niezdolne do pracy oraz

niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Dodatek ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie podjąć pracy i których jedynym źródłem dochodu jest renta socjalna oraz inne świadczenia opiekuńcze.

Ważne! Dodatek dopełniający nie przysługuje osobom przebywającym w areszcie tymczasowym ani odbywającym karę pozbawienia wolności. Wyjątek stanowią osoby, które odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego.

Dodatek dopełniający od 1 stycznia 2025 roku do 28 lutego 2025 roku wynosił 2520 zł miesięcznie. Podobnie jednak jak inne dodatki podlega on waloryzacji i od 1 marca 2025 roku wynosi już 2610,72 zł. Sumując kwotę renty socjalnej i dodatku dopełniającego:

1878,91 zł brutto (renta socjalna) + 2610,72 zł brutto (dodatek dopełniający) = 4489,63 zł brutto

otrzymujemy prawie 4500 zł, którą dostaną renciści.

Należy jednak pamiętać, że nie tylko od renty socjalnej, ale również od dodatku dopełniającego odliczane są:

składka na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczka na podatek dochodowy.

Kwota, która wpłynie na rachunek osoby uprawnionej do renty socjalnej i dodatku dopełniającego będzie w rzeczywistości niższa.

Dodatek dopełniający będzie wypłacany co miesiąc razem z rentą socjalną, w terminach płatności tej renty. Pierwsze wypłaty będą zrealizowane w maju 2025 roku. Wtedy też wypłacone zostanie wyrównanie od 1 stycznia 2025 roku. Za dwa pierwsze miesiące obowiązywać będzie jednak kwota sprzed waloryzacji, czyli 2520 zł. Ponadto, osoby, które orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskały bądź uzyskają po 1 stycznia 2025 roku dodatek będzie im przysługiwał od miesiąca, w którym spełnią warunki.

Nie każda osoba, która pobiera rentę socjalną musi składać wniosek o dodatek dopełniający. Niektórym osobom zostanie on wypłacony z automatu.

Osoby, które pobierają rentę socjalną i mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie muszą składać wniosku o dodatek dopełniający - zostanie im on wypłacony automatycznie.

- zostanie im on wypłacony automatycznie. Osoby, które pobierają rentę socjalną, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o dodatek dopełniający. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (na druku OL-9), które wystawia lekarz prowadzący najwcześniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Dzięki waloryzacji renty socjalnej i wprowadzeniu dodatku dopełniającego osoby z niepełnosprawnościami mogą w 2025 roku otrzymać nawet 4500 zł miesięcznie. Warto sprawdzić, czy nam bądź bliskiej nam osobie przysługuje renta socjalna i dodatek dopełniający, aby skorzystać z pełnych możliwości oferowanych przez ZUS.