Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej 2520 zł [WZÓR]

Pobierz wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej w wysokości 2520 zł. Wniosek składa się na druku EDD-SOC. Od 1 marca 2025 roku kwota dodatku dopełniającego będzie wyższa. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9.

Od 1 stycznia 2025 r. niektóre osoby pobierające rentę socjalną otrzymają do niej dodatek dopełniający. Chodzi o osoby, które oprócz przyznanego prawa do renty socjalnej i całkowitej niezdolności do pracy, są również niezdolne do samodzielnej egzystencji. Takie osoby nie muszą składać wniosku o dodatek dopełniający. Zostaje im przyznany z urzędu. Informacja o tym znajduje się na PUE ZUS.

Co więcej, także osoby, które jeszcze nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą ubiegać się o dodatek dopełniający. Uprawnieni na dzień 1 stycznia 2025 r. do renty socjalnej i całkowicie niezdolni do pracy muszą jednak w tym celu złożyć stosowny wniosek do ZUS.

Dodatek dopełniający do renty wynosi do końca lutego 2520 zł brutto. Odlicza się od niego składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dokonuje się z niego także potrąceń i egzekucji. Dodatek będzie corocznie waloryzowany w terminie waloryzacji emerytur i rent. Już od 1 marca 2025 r. wzrośnie najprawdopodobniej o 5,82% i wyniesie 2666,66 zł brutto.

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej oznaczony jest kodem EDD-SOC. Można znaleźć go na stronie ZUS lub we wszystkich placówkach stacjonarnych.

Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej - wzór ZUS

Pobierz: Wniosek EDD-SOC

OL-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia do dodatku dopełniającego do renty socjalnej ZUS

Bardzo ważne, aby osoba składająca wniosek o dodatek załączyła do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia (pobierz: druk OL-9). Wystawia je lekarz, do którego chodzi na wizyty dana osoba. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Kiedy wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej?

Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego do renty socjalnej nastąpi w maju 2025 r. razem z wypłatą renty socjalnej. Wypłata ta będzie obejmowała wyrównanie od 1 stycznia (dla osób otrzymujących dodatek z urzędu) albo od miesiąca złożenia wniosku.