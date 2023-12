Wzór na emeryturę z ZUS. Jak obliczyć? Staż pracy, okresy składkowe, waloryzacja składek i kapitału początkowego

Jak zatrudnić nianię w 2023 roku i nie płacić składek? Kim jest niania? Kim jest rodzic samotnie wychowujący dziecko? Jaką umowę zawrzeć z nianią i co umowa powinna zawierać? Co to jest umowa uaktywniająca? Jakimi ubezpieczeniami jest objęta niania? Warto wiedzieć, że w 2024 ZUS opłaci składki za nianię od kwoty 2121 zł.