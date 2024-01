22 stycznia 2024 Dzień Dziadka. Rynek pracy osób starszych

W dniu 22 stycznia 2024 roku przypada Dzień Dziadka. Ruszył rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 roku. Jakie wsparcie otrzymają seniorzy? Co ważne, polskie społeczeństwo się starzeje a rynek pracy osób starszych ciągle się rozwija. Okazuje się, że Polska jest trzecia od końca w rankingu pracujących Silversów. Kim jest Silvers?

21 i 22 stycznia 2024 roku Dzień Babci i Dzień Dziadka

Sytuacja na rynku pracy osób starszych, które często są już dziadkami i babciami, nie jest zła, ale nie jest też najlepsza. Liczne dane pokazują, że osoby 60+ czy 65+ pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wciąż pracują. Dlaczego? Zwykle tego wymaga od nich sytuacja finansowa, ale też dlatego, że takie osoby chcą pozostać aktywne. Taka aktywność przejawia się w życiu gospodarczym ale i społecznym. Dużym problem jest bowiem wykluczenie społeczne osób starszych. W związku z tym powstają liczne programy wsparcia dla osób starszych.

Program Korpus Wsparcia Seniorów w 2024 roku

Ruszył rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ważne Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Niestety pieniądze nie przysługują bezpośrednio seniorom, ale program adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko-wiejskich. Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł, w tym 29.840.000,00 zł na realizację Modułu I oraz 20.160.000,00 zł na realizację Modułu II. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Przykład Program zakłada realizację dwóch Modułów: Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa. Polskie społeczeństwo się starzej - „Demograficzna zima” Kto dorabia do emerytury ten dorabia, ale druga strona medalu jest taka, że społeczeństwo wyraźnie się starzeje, a Polska pod względem wykorzystania potencjału osób powyżej 55 roku życia plasuje się na 32. miejscu w krajach OECD według “Golden Age Index”. To trzecia pozycja od końca. Co to oznacza? Obecnie co 5. Polak ma więcej niż 60 lat., a w 2030 roku mediana wieku w Polsce będzie wynosiła 46 lat. Stopniowo zmniejsza się odsetek osób pracujących – w wieku produkcyjnym przy wzroście liczby tych, w wieku poprodukcyjnym – generujących wydatki socjalne.

Kim jest Silvers?

Pojęcie „silvers” określa osoby 50+, które chcą być aktywne zawodowo, charakteryzyją się witalnością, wysokimi kompetencjami i potrzebą rozwoju. Jest swego rodzaju przeciwieństwem określenia „boomer”, które pierwotnie było nazwą pokolenia urodzonego urodzonego w czasie wyżu demograficznego (1946-1964), jednak z czasem zyskało potoczne znaczenie osoby starszej, mającej trudności w odnalezieniu się w realiach współczesności. Silversi mają niewiele wspólnego z osobami 50+ we wcześniejszych latach. Charakteryzuje ich lepsza znajomość nowych technologii, a także mediów społecznościowych, chęć poznawania i uczenia się. Mają znacznie stabilniejszą sytuację finansową niż seniorzy z poprzednich generacji, dzięki temu spędzają czas aktywniej: więcej podróżują, chętniej uprawiają sporty.

W badaniu towarzyszącym raportowi „Pokolenia na polskim rynku pracy” Grafton Recruitment zapytał pracodawców, jak odbierają pracowników 50+. Okazało się, że ci postrzegani są przede wszystkim jako lojalni wobec miejsca pracy (81,63%), sumienni i dokładni (59,18%), a także źle reagujący na zmiany (54%). Baby boomers, zapytani o swoje najmocniejsze strony, wskazali zaś na bogate doświadczenie zawodowe (46,3%), umiejętność pracy w zespole (35,8%), a następnie zdolność przyswajania nowej wiedzy (33,7%). Za istotną uznali również empatię i umiejętność budowania relacji (24,2%). Dane pokazują więc, że kompetencje Silversów mogą wzbogacić dzisiejsze „młode, dynamiczne zespoły”, którym niczego – poza wieloletnim doświadczeniem – nie brakuje. Według ekspertki Grafton Recruitment, lista korzyści z zatrudniania pokolenia dzisiejszych 50 i 60-latków jest znacznie bogatsza. Silversi są często postrzegani jako stabilni, lojalni i posiadający silne wartości, co przekłada się na zdolność do budowania trwałych relacji z zespołem. Ich umiejętność przystosowywania się do zmian, połączona z umiejętnością mentoringu, sprawia, że „srebrni managerowie” są wartościowym aktywem dla organizacji, które dążą do zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania.

– Zaangażowanie starszego pokolenia w pracę jest ogromne, czego obecnie, trudno nie docenić. Silversi mają niezwykle skromne podejście do uznania za pracę, a jednocześnie chcą dzielić się doświadczeniem z młodszymi pokoleniami. To sprawia, że mogą być kluczem w tworzeniu skutecznych zespołów i znacząco przyczynić się do rozwoju kompetencji i budowania pozytywnej kultury pracy – wyjaśnia Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.