Emerytury bez podatku do 2500 zł brutto - od kiedy mogą wejść w życie założenia Nowego Ładu?

Jednym z elementów Nowego Ładu, ogłoszonego w sobotę 15 maja 2021 r., jest Złota Jesień Życia. Do 2030 r. planuje się przeznaczać rocznie na ten cel średnio 5,1 mld zł, a w latach 2021-2030 45,9 mld zł. W ramach Złotej Jesieni Życia przedstawiono aż 11 programów, które mają poprawić jakość życia najstarszych Polaków. Kluczowym z nich jest emerytura bez podatku do 2500 zł.

Inne programy:

elastyczna praca dla osób w wieku przedemerytalnym program Aktywność+ Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego Korpus wsparcia seniorów Bezpieczeństwo pod ręką Darmowe leki 70+ Specjalne placówki łączące pokolenia Centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy Pomoc IT dla seniora Walka z przemocą domową wobec dzieci i rodziców

Reforma polskiego systemu podatkowego, którą przedstawia Polski Ład, zakłada zwolnienie z podatku emerytur i rent do 2500 zł brutto. Co to oznacza? Emeryci i renciści otrzymujący świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2500 zł brutto, będą mieli emerytury i renty wyższe właśnie o kwotę podatku. To kolejna forma wsparcia dla seniorów, obok wcześniej uregulowanych 13 i 14 emerytur.

Emerytury bez podatku - kto skorzysta?

Szacuje się, że emerytury na poziomie do 2500 zł brutto ma w Polsce aż 65% uprawnionych do tego świadczenia. Dokument zawierający założenia Polskiego Ładu ocenia, że właśnie tylu emerytów skorzysta na tej zmianie. Niektórzy zyskają około 2000 zł rocznie.

Emerytury bez podatku - od kiedy?

Nowy Ład (Polski Ład) przewiduje, że nowe przepisy zostaną przyjęte przez Radę Ministrów we wrześniu 2021 r. Minister Marlena Maląg potwierdziła, że prace nad emeryturami bez podatku będą trwały jesienią 2021 r., a nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2022 r.