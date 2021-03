ZUS czy IKE - do kiedy decyzja?

IKE czy ZUS - co wybrać?

Ustawa o OFE przewiduje likwidację OFE i konieczność wyboru czy środki przekazuje się do IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) czy do ZUS. Należy więc odpowiedzieć na pytanie - co wybrać? Która decyzja będzie lepsza z punktu widzenia osoby ubezpieczonej? Kiedy zyska więcej? Za IKE przemawia prywatny charakter zgromadzonych środków i ich dziedziczenie oraz brak ich opodatkowania przy wypłacie. Natomiast przy przenoszeniu środków do IKE należy ponieść jednorazową opłatę w wysokości 15% zgromadzonych środków, a transfer do ZUS nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

Jak wybrać?

Aby zdecydować o tym, czy środki przejdą z OFE do ZUS czy do IKE, można złożyć stosowną deklarację o wyborze ZUSu. Co w przypadku braku złożenia deklaracji? Brak podjęcia jakichkolwiek czynności, brak decyzji powoduje przejście środków z OFE do IKE.

Więcej informacji o likwidacji OFE znajduje się w projekcie ustawy w art. 39-77.

Deklaracja

Zgodnie z projektem ustawy wejdzie ona w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i już od tego dnia będzie można dokonać wyboru o przeznaczeniu środków z OFE. Jak już zostało wspomniane, przeniesienie pieniędzy do ZUS wymaga złożenia stosownej deklaracji. Deklarację składa się w otwartym funduszu emerytalnym. Jest to deklaracja o przeniesieniu środków zgromadzonych na rachunku członka OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co jeśli ktoś nie wie, jakiego otwartego funduszu emerytalnego jest członkiem, a chciałby przenieść swoje środki do ZUS? Ubezpieczony składa do ZUSu wniosek o podanie nazwy i adresu siedziby otwartego funduszu emerytalnego, którego jest członkiem. ZUS niezwłocznie informuje tę osobę o wymaganych danych.

Skutkiem złożenia deklaracji jest umorzenie przez OFE w dniu 29 listopada 2021 r. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka OFE, który złożył deklarację (według ich wartości na dzień 26 listopada 2021 r.). Następnie 1 grudnia 2021 r. OFE przekazuje do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Przekazanie aktywów odbywa się przy zachowaniu zasad rachunkowych tożsamych operacji sprzedaży papierów wartościowych.

Do kiedy?

Zgodnie z art. 39 projektu ustawy ostateczny termin na złożenie deklaracji to 2 sierpnia 2021 r. Deklarację wysłaną za pośrednictwem poczty uznaje się za złożoną w terminie, jeśli zostanie nadana przed upływem 2 sierpnia w polskiej placówce pocztowej operatora.

Deklarację o wyborze ZUSu można składać od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.

Źródło:

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk 1005)