Wakacje składkowe: Od 1 listopada będzie można składać wnioski do ZUS

Raz w roku przedsiębiorcy mogą nie płacić do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. W bieżącym roku składek można nie opłacić tylko za grudzień. Wnioski o ulgę można będzie składać od 1 listopada 2024 r.

Ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że w 2024 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. „wakacji składkowych” tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę do ZUS powinni składać w listopadzie.

Z tego powodu od 1 listopada 2024 r. można będzie składać do ZUS wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc w ramach „wakacji składkowych”. To zaś oznacza, że za miesiąc objęty ulgą PFRON nie refunduje składek emerytalnej i rentowe – możliwa jest refundacja tylko składek wpłaconych do ZUS przez przedsiębiorcę. Dlatego przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi w związku ze składkami należnymi za grudzień 2024 r. nie powinni składać do PFRON wniosku o refundację składek ZUS za grudzień 2024 r. Taka sama zasada będzie dotyczyć okresów „wakacji składkowych” w kolejnych latach. Składki, których przedsiębiorca nie opłaca, nie podlegają zrefundowaniu przez PFRON.

Wakacje składkowe od ZUS to pomoc de minimis

Ulga w ramach „wakacji składkowych” stanowi pomoc de minimis, ponieważ składki te zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Dlatego w kolejnym wniosku Wn-U-G po otrzymaniu tej pomocy przedsiębiorca powinien przedstawić PFRON wymagane informacje. We wniosku Wn-U-G w pozycji 47 należy zaznaczyć odpowiedź „Tak, tylko inną niż z PFRON lub również inną niż z PFRON” i załączyć do Wn-U-G zaświadczenie (lub oświadczenie) o uzyskanej pomocy de minimis w ZUS.

Jeżeli przedsiębiorca będzie składać oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, to oświadczenie takie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące otrzymanej pomocy, tj.:

dane organu udzielającego pomocy (nazwa, adres, NIP),

dane beneficjenta pomocy, czyli Twoje dane i ewentualnie dane spółki (nazwa, adres, NIP),

wysokość pomocy (także w przeliczeniu na euro),

dzień udzielenia pomocy,

podstawę prawną udzielenia pomocy,

sektor, w związku z którym pomoc została udzielona.

Jeśli więc zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wydane przez ZUS w związku z ulgą w ramach „wakacji składkowych” za grudzień 2024 r. przedsiębiorca załączy do poprawnego wniosku Wn-U-G za styczeń 2025 r. i po złożeniu tego wniosku nie otrzyma nowej pomocy de minimis, to we wniosku Wn-U-G za luty 2025 r. i/lub kolejne okresy:

nie uzupełnia pozycji 47 albo

zaznacza w tej pozycji odpowiedź „Tak, tylko z PFRON”.

W takim przypadku nie należy załączać do tego wniosku wcześniej przesłanych do PFRON zaświadczeń lub oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.