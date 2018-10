Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego

Kiedy wypłata wynagrodzenia nie wpłynie na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy

Zarejestrowane osoby bezrobotne zobowiązane są zgłosić podjęcie zatrudnienia i wyrejestrować się, bez względu na rodzaj podpisanej umowy oraz wysokość wynagrodzenia. Muszą również informować urząd pracy o otrzymanym przychodzie (pieniądze otrzymane z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, np. z tytułu wynajmu mieszkania). Przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia skutkuje wyrejestrowaniem z urzędu pracy.

Przepisy przewidują jednak możliwość otrzymania wynagrodzenia w trakcie figurowania w rejestrze osób bezrobotnych bez utraty statusu.

Zaległe wynagrodzenie

-Czy otrzymanie zaległego wynagrodzenia z umowy o dzieło/zlecenie powoduje utratę statusu bezrobotnego? Zarejestrowałam się jako bezrobotna w sierpniu, prawdopodobnie w październiku otrzymam wynagrodzenie z umowy o dzieło, zawartej w pierwszej połowie roku. Czy otrzymanie przelewu z umowy zawartej przed rejestracją, na podstawie rachunku również wystawionego przed rejestracją, powoduje, że utracę status bezrobotnego? – zapytała nas pani Kasia.

Wypłata zaległego wynagrodzenia, bez względu na jego wysokość, nie wpływa na status osoby bezrobotnej. Nie trzeba również zgłaszać do urzędu otrzymanego wynagrodzenia.

Wypłata trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie nazywane trzynastką, powinno być wypłacone do końca I kwartału przypadającego po roku, w którym powstało prawo do jego wypłaty. Osoby uprawnione do trzynastki, które są już zarejestrowane w urzędzie pracy, nie powinny obawiać się utraty statusu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1543)