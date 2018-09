Odwołanie od utraty statusu bezrobotnego - wzór

Urząd pracy swoje stanowisko w danej sprawie, np. w sprawie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej, ogłasza poprzez wydanie decyzji administracyjnej. W dokumencie, oprócz rozstrzygnięcia i uzasadnienia, znajduje się również pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie.

Nie od każdej decyzji urzędu pracy przysługuje bowiem prawo do odwołania. Na przykład decyzja dotycząca wniosku o przyznanie jednorazowych środków na działalność nie jest decyzją administracyjną - nie przysługuje więc prawo do odwołania.

Należy pamiętać, że odwołanie przysługuje tylko od decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Formalności

Po otrzymaniu decyzji należy sprawdzić, czy zawiera ona pouczenie o możliwości odwołania. Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, czyli np. w przypadku wyrejestrowania z urzędu pracy m.st. Warszawa, dokument składa się za pośrednictwem urzędu do Wojewody Mazowieckiego – należy podać adresy obu instytucji.

W odwołaniu powinno znaleźć się imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie. Istotnym jest, że odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W związku z tym nie musimy podawać konkretnych zarzutów wobec otrzymanej decyzji, wystarczy, że napiszemy, iż nie zgadzamy się z wydaną decyzją i żądamy ponownego rozpatrzenia sprawy lub uchylenia decyzji. Warto jednak mieć na uwadze, że argumenty zawarte w piśmie zwiększają prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia.

Terminy

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia decyzji. Złożenie pisma po terminie powoduje wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania przez organ odwoławczy, od którego nie przysługuje prawo do zażalenia – jest to decyzja ostateczna. Chyba że, niezłożenie odwołania na czas nastąpiło nie z winy odwołującego się, na przykład z powodu nagłej choroby. W takim przypadku, przysługuje prawo do złożenia prośby o przywrócenie terminu. W tym celu należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu, w którym trzeba uprawdopodobnić, że niedotrzymanie terminu nastąpiło nie z naszej winy. Do wniosku musi być dołączone odwołanie. Dokumnety skałda się do II instancji.

Odwołania złożone w terminie, rozpatruje organ wyższego stopnia, który wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji nie przysługuje już odwołanie, ponieważ postępowanie administracyjne w naszym kraju jest dwuinstancyjne. Od decyzji odwoławczych kończących postępowanie w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Odwołanie od decyzji o wyrejestrowaniu można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą.

Przykład odwołania

Jan Kowalski Warszawa 31.08.2018

ul. Iksińska 2

Warszawa

Wojewoda Mazowiecki

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

za pośrednictwem

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ul. Grochowska 171 b

04-111 Warszawa

Odwołanie od decyzji administracyjnej nr....

Składam odwołanie od decyzji z dnia… wydanej przez…

Uzasadnienie

Podpis oraz spis ewentualnych załączników.

Źródło: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego