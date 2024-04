Dyskryminacja nauczycieli. Ministerstwo zapowiada, że powoła zespół i rozwiąże ten problem

Nierówne traktowanie nauczycieli

Nauczyciele mogą być zatrudniani w szkołach na podstawie mianowania czy też umowy o pracy. W prawie pracy obowiązuje generalna zasada równego traktowania pracowników, niezależnie od prawnej podstawy nawiązania stosunku pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc, również nie jest uzasadnione zróżnicowanie statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz mianowania. W sytuacji, kiedy nauczyciele mianowani nie wykonują przez jakiś czas pracy - pozostają w gorszej i mniej uprzywilejowanej sytuacji niż pracownicy, którzy mają zawartą umowę o pracę. Na jakim polu dochodzi do tego nierównego traktowania? Chodzi o ochronę przedemerytalną oraz prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Kiedy ma to dokładnie miejsce? Chodzi o sytuację przywrócenia takiego nauczyciela do pracy, przez sąd pracy.

Karta Nauczyciela - pragmatyka mająca pierwszeństwo przed Kodeksem Pracy

Kodeks pracy reguluje kwestie pragmatyk zawodowych. Co to takiego? To inne ustawy niż Kodeks Pracy, które regulują kwestie związane z zatrudnianiem, np. Karta nauczyciela i zatrudnianie nauczycieli, prawo o policji - zatrudnianie policjantów (jak i inne ustawy w zakresie służb mundurowych), zatrudnianie pracowników samorządowych, zatrudnianie lekarzy, pielęgniarki, położne. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują owe przepisy szczególne (pragmatyki), przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Często powoduje to jednak odmienne traktowanie nawet w zakresie jednej grupy zawodowej.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje o to, aby w sposób spójny uregulować prawną sytuację nauczycieli. Istnieje obligatoryjność jednakowego traktowania nauczycieli mianowanych i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W zakresie zasad równości wobec prawa, w tym przypadku nie powinna mieć znaczenia podstawa prawna zatrudnienia.

Przykład Jak podkreśla RPO: "Wydawać zatem by się mogło, że nauczyciele są objęci zakazem wypowiedzenia stosunku pracy w ochronnym wieku przedemerytalnym, w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia, i przywrócenia do pracy przez sąd pracy oraz jej podjęcia, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Zgodnie bowiem z Kp, jeżeli umowę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39 Kp., wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Status nauczycieli jest jednak zróżnicowany. Oprócz zatrudnionych na umowę o pracę, najliczniejszą grupą są nauczyciele mianowani i dyplomowani. Wskazane zaś przepisy Kp dotyczą wyłącznie pracowników umownych. Zrodził się zatem problem, czy nauczyciel w ochronnym wieku przedemerytalnym – i zarazem nie jest objęty z tego tytułu ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy, a to wyłącznie dlatego, że podstawą jego zatrudnienia nie jest umowa o pracę - może dochodzić wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez zatrudnienia po przywróceniu go do pracy na podstawie art. 57 § 2 Kodeksu pracy. Prawo takie przysługuje bowiem nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.