Sygnaliści będą chronieni. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który ma na celu zapewnienie lepszej ochrony osobom pracującym w sektorze prywatnym lub publicznym. Ci tzw. "sygnaliści" to osoby, które zgłaszają naruszenia prawa związane z pracą. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Autopromocja